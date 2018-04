Al Circolo Tennis di Maglie la diciassettesima edizione del Torneo Internazionale Under 12 “Trofeo Maglio”

Domenica 22 aprile, alle ore 18, con la cerimonia di apertura prende il via l’edizione numero diciassette del Torneo Internazionale Under 12 – “Trofeo Maglio Cioccolato Italiano”, tappa italiana del Tennis Europe Junior Tour, che si svolgerà dal 21 aprile presso il Circolo Tennis di Maglie.

Con circa 150 tra ragazze e ragazzi nati tra il 2006 e 2007, provenienti da 10 nazioni europee, il torneo si conferma come la vetrina per il tennis giovanile italiano ed europeo e trampolino di lancio per i futuri campioni. A conferma di ciò basta scorrere l’elenco dei vincitori e partecipanti degli anni passati dove ritroviamo i Top 10 italiani Alessandro Giannessi e Martina Trevisan, vincitori rispettivamente delle edizioni 2002 e 2005, Deborah Chiesa e Matteo Berrettini. Ancora più recente il successo di Elisabetta Cocciaretto, vincitrice della edizione 2013 e convocata nella nazionale di Fed Cup 2018, oltre ad essere stata semifinalista all’Australian Open Junior di gennaio.

Lo storico circolo magliese è pronto a ospitare le oltre 400 persone, tra partecipanti, tecnici, dirigenti ed accompagnatori, e che saranno accolti nelle strutture ricettive della zona con una ricaduta positiva per l’economia locale, considerando che, per tutta la durata del torneo, altri operatori economici, come ristoranti e negozi vari, trarranno beneficio da questa numerosa presenza di persone.

Per il direttore del torneo, Antonio Baglivo: “Tra gli iscritti al torneo sono presenti tutti i più forti ragazzi e ragazze italiani che si confronteranno con una nutrita e qualificatissima concorrenza di atleti stranieri. Per questo motivo il torneo sarà l’occasione per vedere un tennis genuino e di discreto livello tecnico con molti nomi destinati in futuro ad essere protagonisti nel circuito internazionale del tennis che conta”.

Il programma del Trofeo Maglio vede, al termine della cerimonia di apertura, una riunione con atleti, tecnici e dirigenti con il sorteggio dei tabelloni le cui partite inizieranno lunedì mattina alle ore 9 e si proseguirà ininterrottamente fino alla conclusione degli incontri.

Da giovedì 19 inizieranno gli incontri di qualificazione per l’ammissione al tabellone principale che, come sempre, saranno molto combattuti perché per molti dei partecipanti è già un successo qualificarsi per il tabellone principale.