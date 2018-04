ITF Chiasso: giornata di sorprese, tre teste di serie out. Sconfitte per tutte le giocatrici del seeding in campo nella giornata di martedì

Non si può dire che sia stato un vantaggio essere una testa di serie nella prima giornata di tabellone principale dell’ITF da $25.000 di Chiasso: tre su tre le favorite eliminate all’esordio sulla terra rossa ticinese.

La prima a capitolare è stata la slovacca Chantal Skamlova, costretta al ritiro contro Jessika Maleckova quando il punteggio si trovava sul 6-1 2-0 per la ceca. Quasi come una maledizione, nel match successivo sul Court 2, anche Sherazad Reix è stata costretta al ritiro contro l’olandese Cindy Burger sul 6-2 per l’avversaria a causa della ricaduta di un infortunio che si trascina ormai dagli Australian Open.

Nemmeno il campo centrale si è dimostrato immune alla giornata storta per le favorite del seeding, poiché anche Georgia Brescia ha dovuto lasciare il tabellone principale già all’esordio: al termine di una maratona sfiancante di quasi tre ore, la terza testa di serie ha incassato un 6-2 5-7 6-2 per mano di Tessah Andrianjafitrimo. L’azzurra aveva dimostrato grande tenacia nel secondo parziale, recuperando dal 5-3 in favore della tennista francese, ma non è riuscita a sostenere lo stesso livello nel terzo set, chiuso addirittura con 10 punti consecutivi da parte della diciannovenne di Montpellier.

Poca fortuna anche per le due Wild Card in campo quest’oggi: in un antipasto della sfida di Fed Cup di questo weekend, le tenniste rossocrociate Simona Waltert e Nina Stadler si sono entrambe arrese in due set alle avversarie rumene, rispettivamente contro Raluca Georgiana Serban ed Andreea Amalia Rosca.

L’ultimo match di giornata è stato uno spettacolare derby tra Amra Sadikovic e Xenia Knoll, combattuto in punta di fioretto per quasi tre ore a colpi di smorzate, discese a rete, lob e passanti. Pur non essendosi mai incontrate a livello professionistico, le due sembravano conoscersi, anticipando l’una le scelte tattiche dell’altra, nonostante la grandissima varietà messa in campo da entrambe. Alla fine, è stata la Knoll ad avere la meglio sulla distanza, trovando il break decisivo sul 5-5 e chiudendo con un game a zero per il 4-6 6-3 7-5 finale.

Per una qualificata vincente, invece un’altra non è riuscita nell’impresa, anche se Alice Moroni ha mostrato un gran tennis contro la giovane ucraina Katarina Zavatska. La ex numero 13 del mondo Junior ha dovuto dare fondo a tutte le energie per avere la meglio in 3 set dell’azzurra in oltre due ore di partita.

Domani, si portano a termine i primi turni, con un occhio alle prime due teste di serie al debutto: Maryna Zanevska aprirà il programma sul centrale alle 10.30 contro la qualificata belga Helene Scholsen, in un match che potrebbe dimostrarsi insidioso, poiché la numero 447 del mondo arriva da ben 12 vittorie consecutive; Kathinka von Deichmann, invece, se la vedrà con la georgiana Ekaterine Gorgodze. Tra i match da non perdere, anche quello tra due qualificate dal nome importante poiché Teliana Pereira, ex top 50 WTA, se la vedrà contro Reka-Luca Jani, vincitrice di questo torneo nel 2015.

Ricordiamo che l’ingresso al TC Chiasso per assistere alle partite è gratuito, mentre usando l’hashtag #CO18 e seguendo ChiassOpen su Facebook ed Instagram è possibile rimanere aggiornati sulle notizie dal torneo ticinese.