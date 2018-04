Masters 1000 Montecarlo: Fabio Fognini vince all’esordio su Ilya Ivashka

Debutto vincente per Fabio Fognini nel Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro, numero 13 del main draw monegasco, supera all’esordio il qualificato Ilya Ivashka con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 26 minuti di gioco. Dopo un primo set in controllo malgrado qualche segnale non troppo convincente a livello di tenuta mentale a metà frazione, il secondo parziale è stata un’altalena di emozioni. Fognini, reo di una partenza da dimenticare pregna di gratuiti, ha rimontato il bielorusso con superba maestria incamerando ben 5 giochi di fila e sciorinando un tennis d’alta scuola specialmente nelle fasi conclusive dell’incontro. Al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo affronterà Jan-Lennard Struff. In caso di successo contro il tedesco, Fognini raggiungerà quota 300 vittorie nel circuito maggiore.

PRIMO SET

Fabio Fognini rompe il ghiaccio nel migliore dei modi assicurandosi con estrema scioltezza i primi 7 punti dell’incontro. L’azzurro, infatti, strappa sin da subito il servizio a zero a Ilya Ivashka ed è bravo a consolidare il break di vantaggio. Il ligure gioca con ampio margine di sicurezza, palleggia in maniera ordinata e mostra una tranquillità insolita da fondo. Tempo un paio di minuti, dopo un avvio a rilento, giunge la reazione del bielorusso che conquista il primo game del match. A questo punto Fognini si disunisce, commette qualche errore di troppo e complice un dritto totalmente sballato cede il servizio permettendo a Ivashka di pareggiare i conti. L’azzurro, dal canto suo, risale in cattedra e si riappropria del break di vantaggio sciorinando un tennis vario e concreto. In questa fase di match il servizio non è un fattore determinante e purtroppo Fognini spegne nuovamente la luce. L’azzurro non è più continuo come a inizio partita e alterna buone soluzioni ad altrettanti errori evitabili. In un lampo Ivashka si ritrova per la prima volta al comando del primo set sul 4-3. Il numero uno d’Italia avverte l’importanza del momento, reagisce e riacciuffa il 22enne di Minsk tenendo il servizio a zero. Il nono game del set d’apertura è l’essenza della perfezione: Fabio infiamma il pubblico prima con un vincente di dritto inside-in e poi con due dritti a sventaglio di pregevole fattura. L’azzurro opera il sorpasso, trasforma la chance a sua disposizione e va a servire per incamerare il primo set. Il dritto ora gira che è una meraviglia, le gambe tornano ad attivarsi e, malgrado un paio di errori dal 30-0, Fognini si aggiudica il primo set per 6-4 in 37 minuti di gioco.

SECONDO SET

Ilya Ivashka inaugura il secondo parziale al servizio senza troppi patemi d’animo. Il qualificato bielorusso, difatti, parte con la testa avanti giocando un buon game d’apertura. L’atteggiamento piuttosto aggressivo assunto da Ivashka non muta col passare dei minuti. Il bielorusso opera il break grazie a due doppi falli commessi da Fognini e approfitta della rottura prolungata e inaspettata del ligure. Fognini è irriconoscibile e il parziale subito in avvio di secondo set è a dir poco disastroso: 12 punti vinti da Ivashka contro i 2 dell’azzurro. Il tennista di Minsk si trova ora al comando del set sul 3-0. L’azzurro si scuote e sblocca la casella zero nello score provando a rimanere a ruota. Nel turno di ribattuta successivo, Fognini si procura la tanto agognata palla break salvo non trasformarla. L’azzurro fa volare la racchetta in due occasioni nello stesso game sfogando un po’ di frustrazione per via della chance mancata. Si procede on serve ma con un break di divario che fa tutta la differenza del mondo. Il numero uno d’Italia torna a spingere con maggior convinzione ma non sembra più essere padrone del campo. Ivashka, dal canto suo, non fa una piega, serve in maniera incisiva, scambia con giudizio e tiene a distanza Fognini assicurandosi così la possibilità di andare a servire per il set. L’azzurro tiene a fatica il servizio senza dover annullare set point e va a giocarsi il tutto e per tutto in risposta con l’avversario chiamato a chiudere i conti per rimandare ogni discorso al terzo e decisivo parziale. Nel momento della verità, Ivashka si incarta e viene tradito a più riprese dal rovescio: Fognini piazza il controbreak, ritrova la fiducia e rientra in carreggiata nel set ricucendo addirittura lo strappo. L’undicesimo game del secondo set di Fabio Fognini è la dimostrazione di come la geometria possa sfociare nell’arte e creare un connubio perfetto. L’azzurro inanella anche il quarto game di fila e si appresta a servire per il match sommerso dagli applausi del pubblico. Il numero uno d’Italia regala un altro game poetico ai presenti e ai telespettatori a casa e archivia la pratica Ilya Ivashka col punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 26 minuti di gioco.



La partita punto per punto



ATP Monte Carlo Fabio Fognini [13] Fabio Fognini [13] 6 7 Ilya Ivashka Ilya Ivashka 4 5 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 I. Ivashka 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 3-4 → 4-4 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 I. Ivashka 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 I. Ivashka 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0

F. Fognini – I. Ivashka

01:26:11

1 Aces 5

2 Double Faults 2

66% 1st Serve % 57%

24/40 (60%) 1st Serve Points Won 18/32 (56%)

13/21 (62%) 2nd Serve Points Won 10/24 (42%)

1/4 (25%) Break Points Saved 1/6 (17%)

11 Service Games Played 11

14/32 (44%) 1st Return Points Won 16/40 (40%)

14/24 (58%) 2nd Return Points Won 8/21 (38%)

5/6 (83%) Break Points Won 3/4 (75%)

11 Return Games Played 11

37/61 (61%) Total Service Points Won 28/56 (50%)

28/56 (50%) Total Return Points Won 24/61 (39%)

65/117 (56%) Total Points Won 52/117 (44%)

20 Ranking 122

30 Age 24

Sanremo, Italy Birthplace Minsk, Belarus

Arma di Taggia, Italy Residence Minsk, Belarus

5’10” (177 cm) Height 6’3″ (190 cm)

163 lbs (74 kg) Weight 184 lbs (83 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2004 Turned Pro 2013

16/7 Year to Date Win/Loss 4/6

1 Year to Date Titles 0

6 Career Titles 0

$9,846,375 Career Prize Money $280,855

Luca Fiorino