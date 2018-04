Challenger Seoul, Glasgow, Puerto Vallarta, Ostrava e Savannah: Entry list. Diversi azzurri al via

Settimana 30 Aprile-06 Maggio 2018

SEOUL , Korea, (H) $100,000+H

GLASGOW , UK (IH) €85,000

OSTRAVA , Czech, (CL) €64,000+H

PUERTO VALLARTA , Mexico (H) $75,000+H

SAVANNAH , GA. USA (CL) $75,000



122 Kudla, Denis (USA)

126 Polansky, Peter (CAN)

130 Young, Donald (USA)

143 Laaksonen, Henri (SUI)

144 Bellucci, Thomaz (BRA)

149 Mmoh, Michael (USA)

162 Paul, Tommy (USA)

166 Rola, Blaz (SLO)

170 Santillan, Akira (AUS)

187 Kecmanovic, Miomir (SRB)

192 King, Evan (USA)

201 Lopez Perez, Enrique (ESP)

207 Polmans, Marc (AUS)

209 Opelka, Reilly (USA)

215 Garin, Christian (CHI)

220 Krueger, Mitchell (USA)

221 Arnaboldi, Andrea

227 Koepfer, Dominik (GER)

229 Dellien, Hugo (BOL)

230 Harrison, Christian (USA)

233 Clezar, Guilherme (BRA)

235 Clarke, Jay (GBR)

Alternates







141 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

156 Moraing, Mats (GER)

171 King, Kevin (USA)

177 Estrella Burgos, Victor (DOM)

183 King, Darian (BAR)

191 Olivo, Renzo (ARG)

245 Petrovic, Danilo (SRB)

257 Galan, Daniel Elahi (COL)

259 Sarkissian, Alexander (USA)

269 Munoz de la Nava, Daniel (ESP)

274 Mousley, Bradley (USA)

282 Pavic, Ante (CRO)

283 Hernandez-Fernandez, Jose (DOM)

288 Eubanks, Christopher (USA)

291 Giraldo, Santiago (COL)

293 Krajicek, Austin (USA)

294 Gomez-Herrera, Carlos (ESP)

298 Griekspoor, Scott (NED)

299 Leshem, Edan (ISR)

303 Humbert, Ugo (FRA)

307 Gonzalez, Alejandro (COL)

314 Londero, Juan Ignacio (ARG)

Alternates







109 Bemelmans, Ruben (BEL)

117 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

175 Balazs, Attila (HUN)

190 Sakharov, Gleb (FRA)

198 Bonzi, Benjamin (FRA)

206 Lestienne, Constant (FRA)

208 Pavlasek, Adam (CZE)

213 Nagal, Sumit (IND)

214 Oliveira, Goncalo (POR)

217 Ignatik, Uladzimir (BLR)

219 Millot, Vincent (FRA)

222 Kolar, Zdenek (CZE)

224 Collarini, Andrea (ARG)

232 Krstin, Pedja (SRB)

234 Giustino, Lorenzo

238 Hoang, Antoine (FRA)

240 Griekspoor, Tallon (NED)

247 Rosol, Lukas (CZE)

253 Marchenko, Illya (UKR)

256 Serdarusic, Nino (CRO)

258 Popko, Dmitry (KAZ)

260 Brkic, Tomislav (BIH)

Alternates







105 Bhambri, Yuki (IND)

107 Lacko, Lukas (SVK)

129 Granollers, Marcel (ESP)

197 Milojevic, Nikola (SRB)

252 Grigelis, Laurynas (LTU)

266 Viola, Matteo

276 Zapata Miralles, Bernabe (ESP)

279 Guez, David (FRA)

297 Uchida, Kaichi (JPN)

300 Jaloviec, Marek (CZE)

304 Bellotti, Riccardo

309 Moriya, Hiroki (JPN)

320 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP)

321 De Loore, Joris (BEL)

324 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

325 Vilella Martinez, Mario (ESP)

328 Miedler, Lucas (AUT)

332 Aragone, JC (USA)

335 Basso, Andrea

336 Mertens, Yannick (BEL)

337 Vanni, Luca

343 Jankovits, Yannick (FRA)

Alternates







75 Pospisil, Vasek (CAN)

77 Ebden, Matthew (AUS)

97 Lu, Yen-Hsun (TPE)

98 Sela, Dudi (ISR)

99 Thompson, Jordan (AUS)

128 Kavcic, Blaz (SLO)

142 McDonald, Mackenzie (USA)

153 Soeda, Go (JPN)

155 Ito, Tatsuma (JPN)

157 Jung, Jason (TPE)

169 Peliwo, Filip (CAN)

178 Kubler, Jason (AUS)

199 Schnur, Brayden (CAN)

211 Kwon, Soonwoo (KOR)

212 Lee, Duckhee (KOR)

225 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

231 Smith, John-Patrick (AUS)

242 Harris, Lloyd (RSA)

248 Zhang, Ze (CHN)

249 Wu, Di (CHN)

251 Yang, Tsung-Hua (TPE)

268 Whittington, Andrew (AUS)

Alternates