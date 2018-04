ITF Chiasso: al via il main draw con primi turni da non perdere

La giornata di martedì segna il debutto del tabellone principale di singolare e doppio presso l’ITF di Chiasso da $25.000 ed è subito grande spettacolo con diversi primi turni da non perdere.

Presso il TC Chiasso inizia la propria avventura l’azzurra Georgia Brescia, che in qualità di testa di serie n°3 è la giocatrice con il ranking più alto a scendere in campo nella giornata di domani. Nel secondo match di giornata sul Centrale, dopo l’incontro tra la promessa del tennis svizzero Simona Waltert e la rumena Raluca Georgiana Serban, la ventiduenne se la vedrà contro la francese Tessah Andrianjafitrimo, che la scorsa settimana ha raggiunto i quarti al torneo di Tunisi, sempre da $25.000.

Il primo match sul campo 2 vede la quinta testa di serie, Chantal Skamlova, fronteggiare la ceca Jesika Maleckova in un match che promette spettacolo. Mentre sullo stesso campo, seguirà il debutto anche per un’altra testa di serie, la transalpina Sherazad Reix, settima favorita del seeding, che se la vede contro l’olandese Cindy Burger.

Molte le svizzere impegnate nella giornata di domani: oltre la già citata Waltert, in campo scenderà Nina Stadler, protagonista delle imprese di Serie A con il TC Chiasso, opposta alla rumena Andreea Amalia Rosca, mentre l’ultimo incontro, sempre sul centrale, vedrà un derby rossocrociato tra Amra Sadikovic (vincitrice del torneo sei anni fa) e Xenia Knoll, capace di superare le qualificazioni mostrando un ottimo tennis.

In contemporanea al singolare, domani è previsto il debutto delle doppiste, con, tra gli altri incontri, l’esordio delle teste di serie n°1, Darija Jurak e Jessika Moore, opposte a Kathinka von Deichmann e Simona Waltert.

Come per tutto il resto della settimana, l’ingresso al torneo è gratuito. Ulteriori informazioni e update su Facebook ed Instagram (ChissOpen) ed usando l’hashtag ufficiale #CO18.