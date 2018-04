Rafael Nadal: “Serve Clock? La mia opinione non conta. Federer? Avevo capito che voleva affrontarmi al meglio dei cinque set”

Rafael Nadal è apparso piuttosto carico e disinvolto al villaggio vip del Monte Carlo Country Club. Il suo esordio sul rosso in terra monegasca è oramai alle porte e le due partite disputate in Coppa Davis hanno lasciato intravedere uno stato di forma non indifferente.

“Sto avendo la giusta intensità – afferma lo spagnolo -. Fortunatamente ho a disposizione ancora un paio di giorni prima del debutto a Montecarlo. Non ho giocato abbastanza per sapere se sarò al 100% ma le sensazioni sono buone. Mi sento bene e mi sto allenando altrettanto bene”.

Agli Australian Open il numero uno del mondo si è fermato per via di una lesione al muscolo psoas della gamba destra salvo poi accusare lo stesso problema ad Acapulco. “A livello mentale la seconda ricaduta è stata più frustrante in quanto pensavo di aver svolto tutto nel modo giusto per recuperare – ha sottolineato Nadal -. Sono ritornato a Maiorca ma è stata durissima. Quando sei infortunato solitamente sei grado di praticare sport diversi e ti distrai. Malauguratamente con questo infortunio non potevo fare niente, nessun lavoro fisico e nessun tipo di movimento. Sono stato in compagnia dei miei amici e in barca un paio di giorni. L’aspetto positivo della mia carriera è che dopo gli infortuni non ho mai avuto timore di tornare”.

Lo spagnolo, al termine della chiacchierata, ha voluto pungere in maniera scherzosa Roger Federer riguardo la scelta dello svizzero di saltare la stagione su terra per il secondo anno consecutivo. “Avevo capito che gli sarebbe piaciuto giocare contro di me al meglio dei cinque set. A quel punto credevo che avrebbe giocato il Roland Garros e invece due giorni dopo ha comunicato che non avrebbe giocato sulla terra. È un po’ una contraddizione”, ha dichiarato Nadal con fare ironico.

Agli Us Open verrà introdotto il “serve clock” che inevitabilmente obbligherà i giocatori a servire entro i 25 secondi tra un punto e l’altro. Rafael Nadal non si mostra molto d’accordo su questo prossimo cambiamento: “Questo dimostra che la mia opinione non conta nulla. Se giochi uno scambio da 56 colpi come contro Novak agli US Open 5 anni fa, ritengo che 25 secondi non siano abbastanza. Probabilmente per il business è meglio, ma non lo è per noi e per il pubblico che si diverte quando scambiamo a lungo. L’unica cosa che posso fare è sottostare alle regole”.

Luca Fiorino