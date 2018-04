Il meteo avverso e il calendario: quando un torneo diventa infinito

Il meteo condiziona le nostre giornate, il nostro lavoro, perfino il nostro umore: come non potrebbe condizionare quindi lo sport che pratichiamo o che seguiamo? Ci sono casi però che vanno al di là dell’accettabile…

Colpa di un calendario e di una programmazione dei vari tornei che non tiene conto delle variabili climatiche: difficile capire pertanto il giocare un torneo outdoor a Lugano all’inizio di Aprile, perché si deve essere poco lungimiranti nel pensare che la pioggia non finisca per falsare il regolare sviluppo di un torneo come quello svizzero. Non è giusto infatti che un giocatore o una giocatrice si trovi a disputare incontri ravvicinati (anche nello stesso giorno) mentre altri più fortunati riposano fra un incontro e l’altro. Penso anche alla Goerges a Charleston chiamata recentemente a un vero e proprio tour de force e arrivata completamente scarica alla finale, lasciando il via libera alla gioia dell’olandese Kiki Bertens.

Chiaramente stilare un calendario non è un’impresa facile anche perché per dirla in soldoni “vogliono esserci tutti (i tornei) e vogliono tutti un posto in prima fila” ma ci sono situazioni che oramai si verificano ciclicamente durante un anno tennistico e che stancano, soprattutto gli appassionati, presenti sugli spalti o comodi sul divano.

Il caldo degli appuntamenti asiatici (ricordate tutti Wuhan e i suoi ripetuti ritiri a torneo in corso?), o quello australiano, la pioggia della primavera europea: il tennista resta negli spogliatoi, entra in campo, gioca un paio di games, rientra negli spogliatoi, mentre sugli spalti gli ombrelli si aprono e si chiudono e l’umore dei presenti scende sotto i tacchi, desiderando l’arrivo della fine di una giornata che doveva essere gioiosa e che finisce per trasformarsi in tormento.

Ma soluzioni ce ne sono davvero? Difficile, perché spesso gli interessi in gioco sono troppo grandi, come i contratti pubblicitari con gli sponsor, e cambiare la disposizione dei tornei diventa praticamente impossibile. Non resta quindi che accettare le bizze di Giove Pluvio? Probabilmente si, perché nessuno ma proprio nessuno nel mondo tennistico attuale pare disposto a rinunciare a una qualsivoglia fonte di guadagno.

Alessandro Orecchio