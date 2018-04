Challenger Sarasota: Il Main Draw. Presenza di Andrea Arnaboldi

Challenger Sarasota CH | Terra | $100.000

(1) Daniel, Taro vs Clezar, Guilherme

King, Evan vs (WC) Zink, Tyler

Opelka, Reilly vs Kecmanovic, Miomir

Arnaboldi, Andrea vs (8) Rola, Blaz

(4/WC) McDonald, Mackenzie vs Qualifier

Santillan, Akira vs Koepfer, Dominik

Bagnis, Facundo vs Lopez Perez, Enrique

(WC) Aragone, JC vs (6) Bellucci, Thomaz

(7) Mmoh, Michael vs (WC) Korda, Sebastian

Dellien, Hugo vs Garin, Christian

Krueger, Mitchell vs Kozlov, Stefan

Qualifier vs (3) Young, Donald

(5) Laaksonen, Henri vs Qualifier

Polmans, Marc vs Qualifier

Harrison, Christian vs (SE) Londero, Juan Ignacio

(SE) Arguello, Facundo vs (2) Polansky, Peter