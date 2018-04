Fed Cup 2018, presentazione Play-Off: Australia-Olanda

È Australia-Olanda il terzo incontro dei Play-Off di Fed Cup.

Le padrone di casa, guidate da Alicia Molik, partiranno con i favori del pronostico viste le tante assenze nelle fila della squadra orange.

Per l’Olanda, infatti, mancheranno le prime tre giocatrici del ranking di singolare (Kiki Bertens, Richel Hogenkamp e Arantxa Rus) e Paul Haarhuis, il selezionatore, si è visto costretto addirittura a convocare la giovane classe 1996 Indy De Vroome, ex n.177 WTA nel 2014 ma al momento senza classifica (è fuori dalle competizioni dal luglio 2016), oltre alle più esperte Lesley Kerkhove e Quirine Lemoine, utili per il singolare, e la doppista Demi Schuurs, top-30 di specialità.

A pieno organico l’Australia che potrà contare sull’esperienza di Samantha Stosur, la grinta di Ashleigh Barty e l’imprevedibilità delle giovani Daria Gavrilova e Destanee Aiava, classe 2000.

Sarà l’undicesimo confronto diretto fra Australia e Olanda: 8-2 nei precedenti, l’ultima sfida si è giocata nell’aprile di tre anni fa e ad imporsi furono le olandesi per 4-1. In quell’occasione furono decisivi i due punti portati da Kiki Bertens, che come abbiamo già ricordato sarà assente all’appuntamento di quest’anno.

SEDE: Wollongong Entertainment Centre (Wollongong, Australia)

SUPERFICIE: Cemento indoor

DATE: 21-22 Aprile 2018



CONVOCATE AUSTRALIA: Ashleigh Barty (18), Daria Gavrilova (24), Destanee Aiava (226), Samantha Stosur (58)

CONVOCATE OLANDA: Lesley Kerkhove (203), Quirine Lemoine (308), Indy De Vroome (NR), Demi Schuurs (D29)

Lorenzo Carini