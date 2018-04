ITF Chiasso Open: Entry List di Qualità per il Torneo Ticinese. Dal 14 al 22 aprile, il tennis femminile è di scena al TC Chiasso

La stagione sul rosso sta entrando nel vivo a livello di circuito maggiore e, non da meno, si sta infiammando la lotta per uno spot nel tabellone di qualificazione del Roland Garros. Per tal motivo, il field delle giocatrici che si daranno battaglia per il titolo dell’ITF Chiasso Open 2018, torneo da $25.000 di montepremi, è di gran spessore e vede la maggior parte delle giocatrici tra la 200 e 300esima piazza mondiale.

Sui campi del TC Chiasso, che si avvicina sempre più al centenario, a guidare il tabellone principale sarà Maryna Zanevska, ventiquattrenne belga numero 155 del mondo e che in passato è stata a più riprese alle porte delle prime 100. La ragazza originaria di Odessa è giocatrice tenace e dal tennis aggressivo, tale da averle consegnato diversi trofei di prestigio in ITF dal montepremi di 60 e 100.000 dollari.

La seconda testa di serie, invece, è una giocatrice che ben conosce i campi in terra rossa di Chiasso, poiché già finalista nella scorsa edizione: Kathinka von Deichmann. La giocatrice del Liechtenstein è in ottima forma e questa settimana ha passato le qualificazioni nel vicino torneo WTA di Lugano, incantando come al solito con il suo rovescio ad una mano.

Georgia Brescia, invece, è alla ricerca di sensazioni positive dopo un inizio di stagione travagliato: testa di serie numero 3, l’azzurra si sentirà come a casa sui capi del TC Chiasso, essendo cresciuta tennisticamente non lontano e avendo in passato giocato contro la squadra locala in Serie A svizzera.

Tra gli altri nomi di spicco, Tereza Smitkova, giocatrice ceca classe 1994, capace di giungere al quarto turno di Wimbledon alcune stagioni fa e Katarina Zavatska, che con i suoi 18 anni appena compiuti è guardata da molti come una delle future star del tennis al femminile.

A pochi giorni dall’inizio delle competizioni in Via Campagna 4, anche il tabellone delle qualificazioni vede nomi di rilievo, tra cui spicca quello di Teliana Pereira, ex top 50 al mondo, al rientro dopo un lungo periodo di stop nella scorsa stagione.

Sono inoltre state rese note le 4 Wild Card per il tabellone principale: Simona Waltert, Ylena In-Albon, Tess Sugnaux e Nina Stadler, quest’ultima di casa in Ticino, poiché parte della squadra di Serie A del TC Chiasso.

Il torneo prenderà inizio sabato 14 aprile, fino a domenica 22 quando si disputerà la finale del singolare. L’ingresso è gratuito. Per ogni informazione, potete consultare il sito del circolo (www.tcchiasso.ch) o quello dell’ITF (www.itftennis.com), oppure seguire ChissoOpen su Facebook ed Instagram e l’hashtag ufficiale #CO18.

Giulio Gasparin / Chiasso Open