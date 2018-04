All Round ITF Senior: Trionfo Renault, Catini e Prudente in finale

Giornata particolarmente intensa al IX Torneo Internazionale di Roma. Sono diciannove i match disputati quest’oggi al circolo All Round, molti dei quali indoor a causa della pioggia che ha costretto gli organizzatori ad apportare alcune piccole modifiche al programma.

Gianluca Micarelli: “Vorrei giocare tornei Open” – L’over 50 Gianluca Micarelli supera Gino Danilo Grilli con il punteggio di 6-4 6-4 e strappa il pass per la finale di domani dove affronterà la testa di serie n. 1, Valerio Catini. Il match, iniziato outdoor e terminato al coperto a causa della pioggia, ha offerto emozioni e spunti tecnico-tattici davvero notevoli. “Indoor non avevo mai giocato”, ha dichiarato Micarelli al termine dell’incontro, “per questo motivo non è stato affatto semplice”. La partita è stata molto intensa dal punto di vista emotivo. “Il risultato non dice tutta la verità. Gino lo conosco bene e sapevo sarebbe stata dura, i break hanno fatto la differenza. Per domani sono carico, sarà una finale complicata”. Dopo molti anni Micarelli è tornato da poco a fare attività agonistica. “Per me è la seconda volta qui al circolo All Round e sono soddisfatto del mio torneo. Aver estromesso due teste di serie come Lanzarotta e Grilli è un motivo di grande soddisfazione. Sto giocando anche il Circuito Città di Roma e vorrei disputare tornei Open”.

Andrea Caldarelli: “Spero di vincere anche quest’anno” – Tre volte consecutive campione nella categoria over 40, Andrea Caldarelli torna sui campi dell’All Round a caccia della prima vittoria over 45. Nella giornata odierna ha offerto una prestazione sontuosa, lasciando appena due game all’avversario, il toscano Pier Giorgio Cecchi. “Ogni anno è un piacere tornare qui”, ha dichiarato Caldarelli al termine del match, “i campi sono ottimi e l’organizzazione è perfetta. Dopo tre successi consecutivi negli over 40 ho deciso di tentare questa nuova avventura. Spero di giocare una grande finale domani”. Caldarelli non è solo un ottimo giocatore ma anche un grande maestro. “Quando si lavora con i più piccoli occorre stare attenti a molti aspetti. Dobbiamo essere bravi a trasmettere ai ragazzi la passione per questo sport e renderli pronti ad affrontare vittorie e sconfitte. Educazione e rispetto sono sempre al primo posto”.

I match – Il primo campione del IX Torneo Internazionale di Roma è il francese Jean-Baptiste Renault che ha superato, con un netto 6-0 6-0, Dino Tombacco nella finale valida per la categoria over 35. Successi agevoli per Antonio Claudi, Mauro Mosconi, Valerio Catini e Alessandro Prudente. Nella giornata di domani verranno disputate le finali.