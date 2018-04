Us Open 2018: E’ arrivato il momento dell’orologio in campo

L’inizio di una nuova era: l’US Open, l’ultimo Grand Slam della stagione, sarà il primo grande torneo a presentare un cronometro in campo durante gli incontri del tabellone principale.

L’orologio in questione conterà il tempo tra un punto e l’altro. Quando il timer supera i 25 secondi, l’arbitro potrebbe assegnare un warning per abuso di tempo al tennista che sarà al servizio.

Secondo il New York Times, gli US Open forzerà anche un’altra regola – già applicata all’Australian Open – che darà solo un minuto ai giocatori tra l’ingresso in campo e l’inizio del warm-up e un altro minuto tra la fine del warm up e il primo punto della partita, onde evitare momenti morti. Chiunque violi questa regola potrà avere una multa fino a $20.000!

Gli US Open hanno già testato il cronometro in campo nelle qualificazioni del 2017 (e anche nei junior) un’esperienza ritenuta positiva.