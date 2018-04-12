Challenger Anning, Leon, Tallahassee e Francavilla al Mare: Entry list
Settimana 23-29 Aprile 2018
ANNING , PR China (CL) $150,000+H
LEON , Mexico (H) $75,000+H
TALLAHASSEE , FL. USA (CL) $75,000
FRANCAVILLA , Italy (CL) €43,000+H
140 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)
156 Moraing, Mats (GER)
160 Estrella Burgos, Victor (DOM)
166 Novikov, Dennis (USA)
169 Peliwo, Filip (CAN)
172 King, Kevin (USA)
175 Arevalo, Marcelo (ESA)
181 King, Darian (BAR)
199 Schnur, Brayden (CAN)
206 Krstin, Pedja (SRB)
219 Setkic, Aldin (BIH)
232 Smith, John-Patrick (AUS)
245 Petrovic, Danilo (SRB)
257 Galan, Daniel Elahi (COL)
259 Sarkissian, Alexander (USA)
274 Mousley, Bradley (AUS)
276 Leshem, Edan (ISR)
287 Eubanks, Christopher (USA)
290 Giraldo, Santiago (COL)
291 Pavic, Ante (CRO)
292 Gomez-Herrera, Carlos (ESP)
294 Krajicek, Austin (USA)
Alternates
111 Daniel, Taro (JPN)
120 Kudla, Denis (USA)
126 Polansky, Peter (CAN)
135 Laaksonen, Henri (SUI)
145 Bellucci, Thomaz (BRA)
150 Mmoh, Michael (USA)
162 Paul, Tommy (USA)
170 Santillan, Akira (AUS)
187 Kecmanovic, Miomir (SRB)
190 King, Evan (USA)
193 Rola, Blaz (SLO)
202 Lopez Perez, Enrique (ESP)
209 Opelka, Reilly (USA)
216 Polmans, Marc (AUS)
217 Garin, Christian (CHI)
218 Bagnis, Facundo (ARG)
221 Krueger, Mitchell (USA)
223 Arnaboldi, Andrea
227 Koepfer, Dominik (GER)
230 Harrison, Christian (USA)
231 Dellien, Hugo (BOL)
234 Clezar, Guilherme (BRA)
Alternates
075 Pospisil, Vasek (CAN)
085 Donskoy, Evgeny (RUS)
098 Sela, Dudi (ISR)
100 Thompson, Jordan (AUS)
115 Halys, Quentin (FRA)
132 Ramanathan, Ramkumar (IND)
134 Hemery, Calvin (FRA)
178 Bolt, Alex (AUS)
211 Lee, Duckhee (KOR)
212 Kwon, Soonwoo (KOR)
224 Safwat, Mohamed (EGY)
226 Majchrzak, Kamil (POL)
233 Safranek, Vaclav (CZE)
235 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)
247 Zhang, Ze (CHN)
248 Wu, Di (CHN)
250 Yang, Tsung-Hua (TPE)
251 Grigelis, Laurynas (LTU)
255 Ilkel, Cem (TUR)
263 Gunneswaran, Prajnesh (IND)
269 Harris, Lloyd (RSA)
271 Whittington, Andrew (AUS)
Alternates
106 Elias, Gastao (POR)
109 Travaglia, Stefano
110 Bemelmans, Ruben (BEL)
117 Sousa, Pedro (POR)
136 Otte, Oscar (GER)
154 Broady, Liam (GBR)
163 Bolelli, Simone
180 Caruso, Salvatore
185 Auger-Aliassime, Felix (CAN)
191 Galovic, Viktor (CRO)
194 Olivo, Renzo (ARG)
198 Domingues, Joao (POR)
203 Ruud, Casper (NOR)
207 Lestienne, Constant (FRA)
213 Nagal, Sumit (IND)
214 Oliveira, Goncalo (POR)
222 Kolar, Zdenek (CZE)
229 Bourgue, Mathias (FRA)
236 Trungelliti, Marco (ARG)
240 Griekspoor, Tallon (NED)
241 Collarini, Andrea (ARG)
242 Rosol, Lukas (CZE)
Alternates
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7 commenti
La grafica degli alternates non la fanno loro la prendono da altre fonti.
Quinzi nuovamente in Cina? Non credo
ma le entry list dei challenger vengono ancora aggiornate con le varie cancellazioni dei giocatori ?
Quinzi pronto a ritornare in Cina ❓
Redazione per favore tornate alla vecchia grafica delle entry list che era perfetta!!
Moroni gioca a Francavilla?
notizie di quinzi?