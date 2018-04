WTA Lugano: Camila Giorgi al secondo turno (Video)

Esordio positivo per Camila Giorgi nel torneo WTA International di Lugano.

La 26enne di Macerata, numero 59 del ranking mondiale, ha regolato per 63 62, in un’ora e 19 minuti di gioco, la ceca Kristyna Pliskova, numero 70 Wta, reduce dai quarti di finale nel Premier di Charleston.

Prossima avversaria per la marchigiana la belga Alison Van Uytvanck, numero 51 del ranking mondiale.

WTA Lugano International | Terra | $250.000

1T Pliskova – Giorgi (0-0) ore 10:30



WTA Lugano Kristyna Pliskova Kristyna Pliskova 3 2 Camila Giorgi Camila Giorgi 6 6 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-5 → 2-5 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 C. Giorgi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 df 0-4 → 1-4 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Giorgi 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 K. Pliskova 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Pliskova – Giorgi

70. Singles ranking 59.

21. 3. 1992 Birthdate 30. 12. 1991

left Plays right

WTA Lugano Alison Van Uytvanck [9] Alison Van Uytvanck [9] 6 6 Oceane Dodin Oceane Dodin 4 2 Vincitore: A. VAN UYTVANCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 O. Dodin 0-15 0-30 df 0-40 4-2 → 5-2 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 2-1 → 3-1 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 1-0 → 2-0 O. Dodin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 O. Dodin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 5-3 O. Dodin 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Van Uytvanck 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 O. Dodin 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 O. Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-1 → 0-2 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [9] Alison Van Uytvanckvs Oceane Dodin