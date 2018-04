Si ritira Casey Dellacqua

L’australiana Casey Dellacqua ha deciso di ritirarsi con effetto immediato.

La 33enne mancina di Perth con un video postato sui suoi profili social ha annunciato la decisione: “E’ qualcosa a cui stavo pensando già da un po’ e sento che è arrivato il momento giusto per posare la racchetta ed essere una mamma. Per me è il momento di trascorrere tempo con la mia famiglia, in particolare ora che i nostri figli sono piccoli. E’ una parte preziosa della vita e il mio desiderio è di essere a casa con la mia famiglia”.