Davis Cup: Ecco il sorteggio degli Spareggi per il World Group 2019

Ecco l’esito effettuato stamane del sorteggio per gli Spareggi Play-OFF per la permanenza nel World Group di Davis Cup 2019.

Le sfide si disputeranno del 14-16 settembre.

Spareggi World Group – La prima nazione ospita l’evento

Argentina vs Colombia

Gran Bretagna vs Uzbekistan

Austria vs Australia

Svizzera vs Svezia

Serbia vs India

Canada vs Olanda

Ungheria vs Repubblica Ceca

Giappone vs Bosnia ed Erzegovina