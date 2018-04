Madison Brengle denucia WTA e ITF per problemi causati dai test antidoping

Madison Brengle, ex top 40 e attualmente fuori dalle prime 80 del mondo, ha rivelato lunedì di aver citato in giudizio diverse entità responsabili del tennis, come la WTA e la International Tennis Federation (ITF) per colpa di alcuni infortuni sofferti che lei dice essere causati dai metodi usati per effettuare i test antidoping.

La Brengle è stata ripetutamente soggetto di test del sangue per venipuntura nonostante soffrisse una patologia medica rara (distrofia simpatica riflessa, ndr), di cui tutte le autorità antidoping erano a conoscenza. Hanno ignorato questo aspetto e rifiutato di fornire modi alternativi per fare i test o di mettere a disposizione un’assistenza medica.

Per questa situazione l’americana spesso ha dovuto dare forfait proprio per questo tipo di intervento medico.