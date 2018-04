Coppa Davis 2018, Group I Asia/Oceania: India e Uzbekistan ai Play-Off

Continua il cammino di India e Uzbekistan in Coppa Davis.

Le due squadre, vittoriose rispettivamente per 3-2 e 4-1 contro Cina e Pakistan, hanno strappato il pass per i Play-Off della competizione a squadre: tra il 14 e il 16 settembre torneranno in campo con l’obiettivo di conquistare l’accesso al World Group 2019. Una missione complicata, in particolare per la compagine uzbeka, ma non impossibile.

CINA vs INDIA 2-3

Yibing Wu (CHN) b. Ramkumar Ramanathan (IND) 7-6(4) 6-4

Ze Zhang (CHN) b. Sumit Nagal (IND) 6-4 6-1

Rohan Bopanna/Leander Paes (IND) b. Mao-Xin Gong/Ze Zhang (CHN) 5-7 7-6(5) 7-6(3)

Ramkumar Ramanathan (IND) b. Di Wu (CHN) 7-6(4) 6-3)

Prajnesh Gunneswaran (IND) b. Yibing Wu (CHN) 6-4 6-2

PAKISTAN vs UZBEKISTAN 1-4

Denis Istomin (UZB) b. Aisam Qureshi (PAK) 7-6(17) 4-1 Rit.

Aqeel Khan (PAK) b. Sanjar Fayziev (UZB) 6-7(6) 6-4 6-4

Denis Istomin/Jurabek Karimov (UZB) b. Aqeel Khan/Aisam Qureshi (PAK) 6-2 6-4

Denis Istomin (UZB) b. Aqeel Khan (PAK) 6-1 6-3

Khumoyun Sultanov (UZB) b. Muzammil Murtaza (PAK) 6-3 6-1

Lorenzo Carini