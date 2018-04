Da Barletta: Il motivo del forfait di Lukas Rosol, wild card e Moroni in campo al posto di Berrettini

Cambia il tabellone principale, a seguito di due defezioni. Non ci saranno, infatti, la wild card Lukas Rosol (frenato dall’influenza) e la testa di serie n.8 Jozef Kovalic (bloccato da un infortunio). Rosol sarà sostituito da una lucky loser proveniente dalle qualificazioni. Il posto di Kovalic, invece, sarà preso da Lorenzo Sonego che è la testa di serie n.9, con l’inserimento nel main draw di un’altra lucky loser dalle qualificazioni. L’italiano sfiderà il portoghese Joao Domingues.

Da oggi 9 aprile, sui campi in terra rossa del circolo tennis di Barletta, la testa di serie numero uno del torneo, l’italiano Marco Cecchinato, se la vedrà con il serbo Nikola Milojevic. Toccherà un “qualificato”, invece, al portoghese Gastao Elias e all’italiano Stefano Travaglia, rispettivamente testa di serie numero due e tre del seeding.

Un cambio in corsa per le wild card. L’italiano Matteo Berrettini, infatti, parteciperà al torneo di Marrakesh e ha liberato uno dei quattro inviti concessi dall’organizzazione. Al suo posto ci sarà l’italiano Gian Marco Moroni, che al primo turno sfiderà il portoghese Sousa. Gli altri due giovani destinatari della wild card sono Andrea Pellegrino e Matteo Donati: per il pugliese il tabellone ha riservato il ceco Adam Pavlasek, mentre per il piemontese ci sarà l’argentino Guido Andreozzi.

(1) Cecchinato, Marco vs Milojevic, Nikola

Munar, Jaume vs Auger-Aliassime, Felix

(WC) Donati, Matteo vs Andreozzi, Guido

Bonzi, Benjamin vs (5) Maden, Yannick

(3) Travaglia, Stefano vs Qualifier

Qualifier vs Giannessi, Alessandro

Nagal, Sumit vs Oliveira, Goncalo

Kuhn, Nicola vs (7) Granollers, Marcel

(6) Klizan, Martin vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Pavlasek, Adam vs (WC) Pellegrino, Andrea

(WC) Moroni, Gian Marco vs (4) Sousa, Pedro

(9) Sonego, Lorenzo vs Domingues, Joao

Qualifier vs Bolelli, Simone

Galovic, Viktor vs Safwat, Mohamed

Qualifier vs (2) Elias, Gastao