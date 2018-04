Corrado Barazzutti: “La squadra è ancora molto competitiva. Fognini? Ha giocato bene a tratti ma è mancata continuità”

Si conclude con la sconfitta di Fabio Fognini l’avventura dell’Italia in Coppa Davis. L’azzurro, dopo aver vinto agevolmente la prima frazione, non è riuscito a dare troppa continuità al suo gioco e ha finito per cedere in quattro set a Lucas Pouille, protagonista assoluto del team guidato da Yannick Noah. Al termine del match decisivo, Corrado Barazzutti si è concesso ai microfoni di SuperTennis TV per analizzare la sfida.

“E’ stata una partita molto equilibrata ma è girata male. Fognini ha giocato molto bene a tratti – afferma il capitano Barazzutti – ma la differenza l’ha fatta Fabio stesso con i suoi errori . E’ un peccato perché forse se fossimo andati 2 set a 1 si poteva anche vincere questa partita. Pouille è stato solido ed andava sempre alla ricerca del punto“.

“La squadra è ancora molto forte e competitiva – ha sottolineato Barazzutti –. Speriamo che ci siano dei giovani che vengano a dare supporto a questi giocatori che da tanti anni stanno tenendo l’Italia tra le migliori otto squadre del mondo”.

