WTA Lugano: Il Tabellone di Qualificazione

(1) Hogenkamp, Richel vs Schaefer, Anne

Trevisan, Martina vs (9) Bouzkova, Marie

(2) Rus, Arantxa vs Jani, Reka-Luca

Marcinkevica, Diana vs (10) Cadantu, Alexandra

(3) Kovinic, Danka vs (WC) Sadikovic, Amra

Pieri, Jessica vs (12) Chiesa, Deborah

(4) Lapko, Vera vs (WC) Waltert, Simona

(WC) Kung, Leonie vs (7) Buyukakcay, Cagla

(5) Frech, Magdalena vs Hesse, Amandine

Von Deichmann, Kathinka vs (8) Vinci, Roberta

(6) Lottner, Antonia vs Kudermetova, Veronika

(WC) In-Albon, Ylena vs (11) Korpatsch, Tamara