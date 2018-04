WTA Bogotà: Il Tabellone Principale. Presenza di Jasmine Paolini

(1) Maria, Tatjana vs Garcia Perez, Georgina

Qualifier vs Gibbs, Nicole

Blinkova, Anna vs (WC) Osorio Serrano, Maria Camila

Duque-Mariño, Mariana vs (7) Bogdan, Ana

(4) Cepede Royg, Veronica vs (WC) Arango, Emiliana

Qualifier vs Paolini, Jasmine

Falconi, Irina vs Schmiedlova, Anna Karolina

Qualifier vs (8) Tomljanovic, Ajla

(5) Arruabarrena, Lara vs Qualifier

Sorribes Tormo, Sara vs Zhao, Carol

Qualifier vs Kato, Miyu

Bonaventure, Ysaline vs (3) Larsson, Johanna

(6) Riske, Alison vs Jakupovic, Dalila

Hibino, Nao vs Qualifier

Martincova, Tereza vs (WC) Herazo Gonzalez, Maria

Rodina, Evgeniya vs (2) Linette, Magda