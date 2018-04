Timea Bacsinszky dà forfait per il torneo di casa a Lugano

Doccia fredda per gli organizzatori del Ladies Open di Lugano. Dopo la defezione di dieci giorni fa di Belinda Bencic, è arrivata quest’oggi la notizia ufficiale del forfait di Timea Bacsinszky. Il torneo WTA International, al via questo lunedì, dovrà dunque fare a meno delle due esponenti elvetiche più rappresentative. La giovane svizzera è stata messa KO da un problema al piede destro, mentre per la più esperta di Losanna il forfait giunge a causa di un’infiammazione al polso. Attualmente numero 46 del ranking WTA, Timea Bacsinszky ha giocato quest’anno tre tornei senza raccogliere neanche un successo.