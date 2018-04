Kyle Edmund: “La terra è una delle mie superfici preferite. Cosa è cambiato dopo gli Australian Open? Mi sono fermato per infortunio e mi hanno contattato nuovi sponsor”

È stato uno dei protagonisti indiscussi degli Australian Open. Kyle Edmund ha rilasciato un’intervista a Sky Sports News per analizzare il suo avvio sprint di stagione e l’adattamento a cui sta facendo fronte in queste settimane per farsi trovare subito pronto per il debutto sulla terra battuta.

“Ho avuto un grande inizio di stagione in Australia. Partita dopo partita ho raggiunto un ottimo livello che mi hanno permesso di giocare la mia prima semifinale in uno Slam. Dopodiché ho accusato una piccola flessione a causa di un infortunio e dell’influenza e di conseguenza ho perso un po’ di smalto. Oggi mi sento finalmente al 100 % e sono pronto al cambio di superficie”.

Già in passato il britannico ha dimostrato di potersi destreggiare con ottimi risultati anche sul rosso. “La terra è una delle mie superfici preferite. Sono molto entusiasta di tornare a giocarci e spero di ottenere grandi risultati in futuro. Devo ancora migliorare e avrò molto da fare nei prossimi mesi e anni. Considero il tennis un lungo viaggio in cui bisogna lavorare sodo e costantemente senza fermarsi mai”.

L’exploit in terra oceanica non è passato inosservato da parte di alcuni brand di prestigio che immediatamente si sono mossi per proporre nuove sponsorizzazioni. Fra questi British Airways e Jaguar su tutti.

“Sono sempre stato appassionato di macchine e sono contento di poter essere associato a un marchio britannico. La presenza di Jaguar nel tennis mi fornirà il supporto aggiuntivo che stavo cercando” ha chiosato Edmund.