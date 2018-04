Radek Stepanek: “Vedute differenti con Novak. Gli auguro il meglio e spero resteremo amici”

Continua a far discutere il cambiamento radicale nello staff tecnico di Novak Djokovic. Il tennista serbo, come ormai noto, ha deciso di separarsi da Andre Agassi e Radek Stepanek. L’ex giocatore ceco, attraverso un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, ha voluto riservare un saluto e un augurio sincero a Nole sottolineando la forte sinergia con Agassi maturata in questi mesi.

“Nonostante la mia prima esperienza sia durata poco ho avuto l’occasione di lavorare con uno dei tennisti più forti di sempre. Sono stato nello stesso staff di Andre Agassi – prosegue il ceco – che avevo conosciuto soprattutto nelle vesti di avversario. È un peccato che ci sia stata una differenza di vedute con Novak ed è questo il motivo per cui il sodalizio è già finito. Ho avuto la fortuna di assistere da vicino il lavoro di Andre, di carpire la sua empatia in campo e il suo modo di fare gentile. Siamo stati colleghi nonché amici. Penso che entrambi siamo migliorati collaborando insieme e scambiandoci opinioni. Il rapporto con Novak anche dopo la separazione non cambierà e penso che rimarremo amici. In questo momento mi sento di augurargli di fare le scelte migliori per il futuro”.