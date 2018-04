Jeremy Chardy: “Fognini? Genera elettricità in campo”

Jeremy Chardy è uscito di scena sconfitto nel secondo singolare di Coppa Davis contro Fabio Fognini. Il francese a fine partita ha chiarito ai media il diverbio avvenuto nel suo match contro Fognini in Italia-Francia. In un cambio campo dell’incontro, infatti, i due tennisti sono quasi venuti a contatto: “Ci siamo sfiorati ma poi da quel momento si è ingigantito tutto. Non è successo niente con lui“. Il transalpino, malgrado la stretta di mano al termine del match, ha tenuto a precisare: “È lui a generare elettricità e a dire che sono scarso o cose di questo tipo. Ma non mi interessa particolarmente“. Ad alimentare la tensione un fresco precedente: l’azzurro, difatti, nel corso della recente sfida ad Indian Wells aveva sbottato contro il francese rivolgendogli parole tutt’altro che al miele: “Tutta la vita 100 del mondo, gioca a caso”. A fine partita, intervistato da Francesca Paoletti di SuperTennis TV, Fognini ha voluto porre un freno alla questione dichiarando: “Quel che accade in campo resta in campo”.