Rafael Nadal dopo il successo in Davis con Kohlschreiber: “Ho giocato un po’ peggio di come mi sono allenato”

A distanza di poco più di due mesi d’assenza dai campi da gioco, Rafael Nadal è tornato ed ha vinto senza lasciare per strada neanche un set. Il numero uno del mondo ha eseguito il proprio dovere e ha consentito alla Spagna di pareggiare i conti contro la Germania nella prima giornata dei quarti di finale di Coppa Davis. Un successo contro Philipp Kohlschreiber che accerta il completo recupero fisico del campione maiorchino, anche se lo stesso Nadal a fine match davanti alla sala stampa preferisce mantenere un profilo basso.

“Dal punto di vista fisico non c’è nulla da commentare poiché non ho avvertito alcun fastidio”, ha dichiarato lo spagnolo. “Finché non acquisirò il ritmo partita con almeno qualche match sulle gambe e non prendo confidenza sarà difficile dire che tutto sta procedendo bene. I dubbi rimangono ma oggi fortunatamente non ho riscontrato problemi. Ho effettuato una buona preparazione nonostante l’infortunio. Il primo punto che ho giocato da quando ho dato forfait ad Acapulco è stato lunedì qui a Valencia”, ha svelato. “Le sensazioni sono state positive, mi sono allenato bene tutta la settimana, avevo solo bisogno di gareggiare. Probabilmente ho giocato un po ‘peggio di come mi sono allenato”.

Lo spettacolo e il fermento della folla non è mancato a Plaza de Toros. “Il pubblico ha risposto ed è stato fantastico. Nella partita di domani giocheremo il doppio e avremo bisogno di loro più che mai. Devono continuare a tifare come hanno fatto oggi perché stiamo giocando per accedere alle semifinali della Coppa Davis “, ha suggerito lo spagnolo.

La prossima sfida che attende domenica Nadal sarà a dir poco affascinante in un match contro Alexander Zverev che potrebbe risultare cruciale. “Tutto può accadere contro un avversario molto complicato e reduce da una finale a Miami. Sono consapevole e realista delle difficoltà ma so anche che giochiamo in casa e per vincere.Non è la mia prima Coppa Davis, in tutta la mia carriera ho giocato molte partite con più pressione di quella che potrei avere domenica. Dopotutto, è un quarto di finale, non una finale. Se la perdo non sarà per i nervi tesi ma semplicemente perché non avrò giocato abbastanza bene e l’altro avrà fatto il suo dovere meglio del sottoscritto”.

Feliciano Lopez e Marc Lopez risultano i favoriti per prender parte all’incontro di doppio di domani seppur Rafa potrebbe stando alle indiscrezioni sostituire il tennista di Toledo. “Non posso rispondere perché non ho ancora parlato con Sergi Brugera. L’importante è arrivare domenica e vincere la sfida. Sono felice per la vittoria di oggi, era ciò di cui avevamo bisogno “, ha chiosato.