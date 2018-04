Petra Kvitova: “Arrivare in cima al ranking non è il mio obiettivo”

Ha faticato ad ingranare nei primi due appuntamenti stagionali, si è riscattata conquistando i tornei di San Pietroburgo e Doha salvo accusare successivamente un po’ di stanchezza ad Indian Wells e Miami. Petra Kvitova è rientrata da qualche settimana in top 10 ed oggi si ritiene più matura anche alla luce dell’aggressione subita un anno e mezzo fa. “Ciò che mi renderebbe felice – rivela la ceca a Sports360 – è essere ricordata come una bella persona, che saluta e tratta bene gli altri in maniera educata sia dentro che fuori dal campo. Quando sono tornata quello che mi auguravo era giocare a un livello competitivo e questo fortunatamente si sta riflettendo anche in classifica. Detto ciò non ho l’obiettivo di arrivare in cima. La vicenda che ho passato ha cambiato un po’ il mio punto di vista”.

Interrogata sul rapporto d’amore con il tennis, Petra Kvitova si è così espressa: “Amo giocare, amo stare sul campo e percepire che tutto dipende da te ma che al contempo devi essere consapevole in ogni momento di ciò che il tuo avversario fa per anticiparti. Il tennis è lo sport che più assomiglia agli scacchi. La mia più grande virtù? “Sono una combattente nata grazie a mio padre mi ha dato il coraggio di lottare costantemente e ancora di più quando le cose non girano per il verso giusto. Da bambina quando assumevo un atteggiamento sbagliato mio papà era il primo a riprendermi e a mettermi sulla retta via.

Per quanto riguarda i titoli vinti in questa stagione in Russia e in Qatar, che le hanno permesso di ottenere un filotto di 12 vittorie consecutive sino al match perso contro Amanda Anisimova ad Indian Wells, la tennista nativa di Bilovec spiega come siano stati due successi differenti. “Ho imparato a saper vincere le partite senza giocare bene – spiega Kvitova -. A Doha, ad esempio, ho vinto ma sentivo di non esprimermi ai miei livelli. A San Pietroburgo invece ho giocato decisamente meglio“.