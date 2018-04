Coppa Davis: Italia-Francia 1-1. Fabio Fognini batte in quattro set Chardy conquistando il secondo singolare

Fabio Fognini conquista il punto dell’1-1 nella sfida contro la Francia valevole i quarti di finale di Coppa Davis, in corso di svolgimento a Genova, Valletta Cambiaso (terra rossa). Il tennista ligure ha sconfitto dopo una dura lotta di 3 ore e 32 minuti di gioco il tennista francese Jeremy Chardy, 31 enne e n.80 del mondo, con il punteggio finale di 6-7 (6) 6-2 6-2 6-3.

Domani il doppio, ancora una volta, sarà decisivo ai fini della vittoria finale.

Primo Set: Dopo aver annullato palle break nei primi tre giochi, tre Chardy e due Fognini, nel sesto parziale il tennista francese realizzava il break che gli permetteva di portarsi sul 4-2 e servizio. Sul 5-3 Chardy andava servire per il set, ma subiva la tensione del momento e Fabio a 0 strappava la battuta, riportandosi sotto sul 4-5. Dopo essersi portato sul 5-5 e completato Fognini completava la rimonta. Il set veniva deciso al tie break. Jeremy in vantaggio prima sul 41 e poi sul 5-3, dopo aver mancato un set point sul 6-5, dopo un gran vincente di Fognini, il transalpino si aggiudicava per 8 punti a 6 la prima partita, dopo un dritto lungo del ligure.

Secondo Set: Partiva male il set per il tennista azzurro che si ritrovava sotto di un break sul 2-1 e servizio Chardy. Il tennista di Arma di Taggia trovava le forza per reagire e rimontare il suo avversario così nel quarto game strappava la battuta a Chardy pareggiando i conti sul 2-2. Sul 3-2 Fognini e servizio per il n.80 del mondo francese, Fabio realizzava un altro break, a 0, che gli permetteva di issarsi sul 4-2 e servizio. Sotto 2-5 Jeremy perdeva ancora una volta la battuta, giocando malamente un rovescio lungo linea, così il tennista azzurro conquistava per 6-2 la seconda partita.

Terzo Set: Fognini annullava tre palle break dal 15-40 (uno con un ace) nel game inaugurale del set portandosi in vantaggio sull’1-0. Nel gioco seguente era il transalpino ad annullare tre palle break prima di conquistare il game dell’1-1. Nel terzo parziale Fabio perdeva a 15 il servizio, così Chardy conduceva per 2-1 e servizio. Ennesimo contro break dell’azzurro, stavolta a 15, così Fabio impattava sul 2-2. Dopo essere riuscito a tenere la battuta il tennista ligure nel quinto parziale, sul 3-2 in suo favore e servizio per il tennista di Pau, Fognini operava il break ai vantaggi e dopo aver tenuto il servizio si issava sul 5-2. Sotto 2-5 il n.80 ATP, cedeva il servizio, con l’italiano che al terzo set point, dopo un rovescio difensivo largo di Chardy, conquistava per 6-2 la terza partita.

Quarto Set: Partiva benissimo il tennista azzurro portandosi avanti sul 3-0. Dopo aver avuto tre palle del doppio break che avrebbero portato il ligure sul 4-0, nel game successivo Fabio subiva il contro break, con Chardy che si riportava sotto sul 2-3. Sul 4-3 per Fognini, con il transalpino al servizio, Fognini realizzava il break decisivo che lo portava sul 5-3 e servizio. Senza troppe difficoltà l’italiano teneva a 15 la battuta, dopo uno slice di rovescio in rete di Jeremy, aggiudicandosi per 6-3 la quarta partita e portando il punto dell’1-1 all’Italia.