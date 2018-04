I motivi della separazione tra Novak Djokovic e Andre Agassi

Il divorzio tra Novak Djokovic e Andre Agassi continua a far discutere. L’allontanamento improvviso nello staff tecnico del serbo dell’americano e di Radek Stepanek nasconde ragioni ancora tutte da chiarire. Secondo fonti vicine ad Andre Agassi, lo statunitense avrebbe rivelato di essersi trovato spesso in disaccordo con alcune decisioni prese da Nole. Il rapporto si sarebbe iniziato ad incrinare – secondo il sito web tedesco “Spox” – a causa della volontà del giocatore di Belgrado di tornare immediatamente a giocare dopo il piccolo intervento subito post Australian Open. Agassi, infatti, avrebbe consigliato al serbo di non bruciare le tappe e di presentarsi in campo solamente quando sarebbe stato al 100%. Djokovic, dal canto suo, non avrebbe digerito questa imposizione tanto da riprendere l’attività agonistica già a partire da Indian Wells. A seguito della rovinosa sconfitta contro Taro Daniel, il “Kid di Las Vegas” avrebbe sbottato contro il serbo intimandogli di saltare il successivo torneo di Miami. Alla luce di questa discussione sarebbe nato un forte diverbio con la conseguente rottura definitiva. L’ultima goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sembra difatti essere la partecipazione di Novak anche in Florida con il serbo che per la seconda volta di fila avrebbe totalmente ignorato i suggerimenti del suo oramai ex coach. Uomo avvisato mezzo salvato.

Luca Fiorino