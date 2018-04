Open Court: cara Davis, “salva te stessa” (di Marco Mazzoni)

Genova, Valencia, Varazdin e Nashville. Gli occhi degli appassionati di tennis questo weekend saranno puntati su queste quattro città, è tempo di Coppa Davis. Tanta attesa per gli azzurri vs. i cugini d’oltralpe, l’occasione è ghiotta per tornare in semifinale della più importante competizione tennistica a squadre. Non sarà un match facile, sulla carta può succedere di tutto. Seppi rientra dopo lo stop per curarsi, Fognini ritrova l’amato rosso; Pouille è potenzialmente molto pericoloso, il doppio francese potrebbe essere per noi insuperabile, ma chissà… Grandissima attesa anche a Valencia, dove nella bella città sul Mediterraneo torna finalmente in campo il n.1 Nadal. Grande, graditissima sorpresa. Rafa ritrova la maglia della nazionale dopo un po’ di tempo, ottimo test per lui in vista di una stagione sul rosso che si annuncia “pesante”, per la caterva di punti da difendere, sognando l’incredibile 11esimo sigillo parigino. Con lui David Ferrer, ma occhio ai tedeschi, che con Zverev e l’esperienza di Kohlschreiber sulla carta non partono battuti. Più agevole dovrebbe essere (almeno sulla carta) l’impegno casalingo della Croazia, che forte di Cilic e del “nuovo” Coric è davvero uno squadrone rispetto ai Kazaki. Orfani di Goffin, ancora per i problemi all’occhio, sarà ardua l’impresa del Belgio nella “patria” della musica country: Isner fresco vincitore a Miami, Querrey e Sock paiono troppo più forti di quel che resta dei belgi, privi pure di Darcis, anche lui k.o.

Quindi mentre nella parte bassa del World Group si dovrebbe arrivare ad una semifinale USA vs. Croazia, molto interessante, regna l’incertezza nella parte alta. La speranza è che Fognini e compagni riescano nell’impresa, pronti a sfidare a settembre iberici o tedeschi. Stasera, dopo i primi due singolari, già ne sapremo di più.

Oltre a questa brevissima analisi su quello che potrebbero dirci le quattro sfide in campo, l’aspetto più importante di questo weekend Davis è proprio… la Davis stessa. Quello contro la Francia, in caso di sconfitta, potrebbe essere l’ultimo match di Davis per l’Italia nello storico formato attuale. Agosto si avvicina. Mese splendido. Tempo di vacanze, spiagge o montagne, viaggi e relax… Sarà un mese “caldo” anche per la vecchia, carissima, insalatiera del tennis. Il prossimo agosto l’ITF si riunirà ad Orlando e verrà votato il progetto di totale rivoluzione del formato della Davis, di cui abbiamo parlato più volte. Non starò a ripetere, punto per punto, quello che questo progetto prevede. Il Presidente Haggerty tra l’altro si trova proprio a Genova, impegnato nel suo “tour” politico per vedere Presidenti di federazioni, consultarsi, spingere a favore di un nuovo formato che a suo dire farà tornare voglia ai giocatori di scendere in campo. Match brevi, tutto concentrato in pochi giorni, senza spostamenti durante l’anno, unica superficie… Ma siamo sicuri che sarà proprio così? Personalmente lo dubito fortemente, come – per fortuna – molte federazioni e la maggior parte dei giocatori, del presente e del passato. Le prime dichiarazioni dei nostri azzurri, da Genova, sono assai critiche sulle possibili novità. Seppi ha puntato l’indice sulla sede unica, che cancella il fattore casa ed il fascino di poter ospitare la competizione, con il tifo, la voglia di sostenere i propri giocatori; e dall’altro lato la bellezza della trasferta, il senso dell’impresa, del giocare contro un’arena avversa ed esaltarsi… Piccole grandi emozioni che hanno costruito il fascino della Davis e che sarebbero perdute. Lorenzi ha affermato che sarebbe quasi meglio non chiamarla più Davis, sarebbe altra cosa. Pure Capitan Barazzutti, solitamente molto cauto, è andato giù dritto, definendo questo progetto un declassamento. E di fatto, lo sarebbe. Sarebbe un delitto sportivo. Un delitto alla storia, alle emozioni, alla diversità.

Diversità. Questa la parola chiave. In un mondo che tende drammaticamente alla omologazione, in tutti i settori del nostro vivere, sport incluso, perché dovremmo perdere una cosa così differente e rara come la Coppa Davis? Resta la più antica competizione nazionale a squadre del mondo all sports. E’ stata da sempre fucina di emozioni incredibili, di match epici. Cinque set quasi sempre tirati, lottati, con spalti in fiamme e tanta adrenalina. Non un mordi e fuggi come troppi match ATP, che in un’oretta e mezza ti scivolano via, e non ti lasciano niente dentro.

Se andiamo a prendere le pagelle di fine anno delle varie stagioni, quasi sempre molti match di Davis sono tra gli incontri più belli ed entusiasmanti dell’anno. Perché? Perché quando i giocatori scendono in campo, vivono qualcosa di diverso dal resto della loro stagione. E’ palpabile, è in campo, è nell’aria, è tra il pubblico. Potremo citare decine di partite epiche. Bellissime. Di rimonte e sconfitte, di delusioni ed imprese. Chi ha giocato la Davis, nessuno escluso, ne resta segnato per sempre. Ed allora perché molti giocatori non la giocano? Fondamentalmente per tre motivi:

Calendario da rivedere Mancanza di stimoli quando i connazionali sono poco competitivi Mancanza di dollari e punti

Se per il secondo punto non c’è molto che si possa fare (anche se in caso di grandi risultati il tennista diventerebbe una sorta di “eroe nazionale”), sugli altri si potrebbe intervenire assolutamente, senza arrivare a salti nel vuoto senza paracadute, come accadrebbe se (mai) la riforma targata Haggerty andasse in porto. Che la Davis necessiti di qualche modifica è palese, tutto è migliorabile, ed arroccarsi su posizioni storiche contro tutto e contro tutti non ha senso. E personalmente non sono nemmeno del tutto contrario alla formula “campionato del Mondo”, ma non così ridotta all’osso, compressa, sminuita e di fatto banalizzata. Si potrebbe provare una formula del genere ma trovando almeno 3 settimane, mantenendo il formato dei 5 set che è parte integrante della sua natura. Tra le molte ipotesi formulate, si potrebbe anche trovare un accordo con l’ATP e distribuire punti per il ranking, anche sostanziosi (esempio: 150 punti per ogni match di singolare vinto, ed in caso di 2 successi 500 punti, come vincere un torneo di ottimo livello; e magari 100 punti a testa per il doppio). Si potrebbero tentare molte strade, partendo dalla razionalizzazione delle date, che resta il vero nodo, quello che spinge tanti giocatori a disertare la Davis.

Purtroppo la politica è una “brutta bestia”, anche quella sportiva. Deve confrontarsi con mille interessi economici ed altro, in un equilibrismo che spesso finisce solo per generare mostri e scontentare tutti. La speranza di chi ama il tennis e la diversità della Davis è che la maggior parte delle federazioni ad agosto volti di nuovo le spalle al progetto di Haggerty, bocciando la sua proposta, e magari forzandolo pure a dimettersi, come dichiarato senza peli sulla lingua da Hewitt, uno che la Davis la ama, l’ha sempre giocata, e la difende a spada tratta, “guidando” un piccolo movimento di pensiero che speriamo riesca ad influenzare la decisione.

La mia speranza di questo weekend non è tanto una vittoria dell’Italia quanto una vittoria della Davis stessa. Che vada in scena tennis divertente, elettrizzante, in tutte e 4 le sedi. Con la maggior parte dei match combattuti, a regalare grande spettacolo ed emozioni. E che i campioni in campo, da Nadal in giù, giochino al massimo delle loro possibilità a dimostrare che hanno ancora voglia di questa Davis, di rappresentare il proprio paese e giocare per vincere e divertire. Anche con questo formato, che non sarà perfetto ma ci porta anno dopo anno qualcosa di diverso e che sarebbe delittuoso perdere. Aiutare se stessa con tennis di grande qualità, e convincere gli indecisi che quella rivoluzione “non s’ha da fare”. Questo sarebbe il regalo più grande che la Davis potrebbe farsi. Forza Coppa Davis!

Marco Mazzoni

@marcomazz