David Ferrer: “Al massimo mi restano due anni di tennis”

David Ferrer ha rilasciato un’interessante intervista al quotidiano spagnolo Marca in cui analizza la sua carriera e si sofferma sulla sfida di Coppa Davis tra Spagna e Germania. Come avvenuto nel match di primo turno contro la Gran Bretagna, il capitano Sergi Bruguera ha deciso di convocare l’esperto iberico poiché rappresenta un esempio per i più giovani ed un vero e proprio uomo squadra: “Sono pronto e motivato – afferma Ferrer -. Ho giocato in tanti altri posti ma mi mancava lo scenario di Valencia dove conosco un sacco di gente. Immagino che se fosse stata organizzata altrove questa gara non mi sarei potuto aggregare al gruppo perché mia moglie sta per partorire “.

Il tennista di Javea, che da pochi giorni ha spento 36 candeline, sa che il suo tempo nel team spagnolo di Coppa Davis sia oramai agli sgoccioli e che presto dovrà lasciar spazio alle nuove leve: “Sono consapevole che potrebbe essere una delle mie ultime volte con la nazionale. Credo mi rimangano al massimo due anni di tennis, per questo mi devo vivere appieno il momento. Non sono più in top ten e a maggior ragione apprezzo ancora di più queste chiamate anche perché non so ancora quando sarà l’ultima convocazione”.





Luca Fiorino