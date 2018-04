Haas e Mcadoo danno vita a una battaglia di oltre 4 ore nell’ITF di Jackson

Una partita infinita dagli scambi a dir poco prolungati durata ben 4 ore e 1 minuto. È tutto vero ed è successo nell’ITF di Jackson (25.000 $ di prize money) nell’incontro di primo turno tra Barbara Haas e Rasheeda Mcadoo. Nella capitale dello stato del Mississippi il tanto chiacchierato match si è risolto in rimonta a favore della più quotata austriaca Haas che si è imposta sulla statunitense n°859 del ranking WTA con il punteggio finale di 6-7(3) 7-5 7-6(4). Nell’incontro si sono giocati un totale di 255 punti ed ogni parziale ha superato abbondantemente l’ora di gioco. Il set più lungo è stato il primo che si è protratto per un’ora e 32 minuti. Nonostante la lotta serrata e interminabile, Barbara Haas è riuscita a ritrovare incredibilmente le energie e a vincere il match successivo giocatosi ieri regolando Sanaz Marand col punteggio di 6-3 6-2 in “solamente” un’ora e mezza complessiva.