Novak Djokovic rimane senza allenatore. Via anche Radek Stepanek

Novak Djokovic, ex numero uno del mondo sta attraversando una delle fasi peggiori della sua carriera.

Il serbo ha annunciato oggi di essersi separato da Radek Stepanek, ex top 10 mondiale con il quale aveva lavorato sin dalla preseason, e ha confermato anche di aver smesso di lavorare con Andre Agassi.

“Il rapporto privato con Stepanek era e rimarrà fantastico e a Novak è piaciuto lavorarci insieme e imparare da lui. Rimane grato e riconoscente di tutto il sostegno che ha ricevuto da Stepanek nell’ultimo periodo.

“Novak rimane determinato e concentrato per tornare forte e in forma dopo una lunga pausa per infortunio che ha minato la sua fiducia e il suo gioco. Con passione, continuerà a trovare nuovi modi per tornare nella forma vincente. Dopo una breve vacanza con la propria famiglia, Djokovic tornerà ad allenarsi e a prepararsi per i prossimi tornei. Anche la collaborazione tra Novak e Agassi è finita”.

Questo si legge dal sito ufficiale del campione serbo.