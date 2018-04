Tutto pronto per i Quarant’Anni del torneo Itf Under 18 “Citta’ Di Santa Croce”! Per la prestigiosa edizione 2018 attesi oltre 200 atleti da più di 40 nazioni: chi saranno i nuovi Chung o Coric di scena al Cerri?

Il Tennis Club Santa Croce sull’Arno (Pisa) è pronto a indossare il vestito della festa dal 14 al 19 Maggio (12 e 13 in programma le qualificazioni) per la quarantesima edizione del Torneo ITF giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini, riservato ai migliori tennisti juniores. La rassegna internazionale Under 18 più importante d’Italia subito dietro al Bonfiglio, unica tappa oltre alla milanese ad essere insignita della qualifica di Grado 1, quest’anno raggiunge un anniversario simbolico molto importante.

Assistendo alle combattutissime sfide tra futuri campioni provenienti dai cinque continenti (lo scorso anno furono 44 le nazioni rappresentate) sarà l’occasione giusta per ripercorrere le quattro decadi di storia del Torneo di Santa Croce. Gli spettatori più attempati ricorderanno i campioni che hanno calcato negli anni i campi del Cerri. I diciassette futuri vincitori di una prova del Grande Slam e i dodici futuri numeri 1 al mondo (Martina Hingis, Thomas Muster, Gustavo Kuerten, Marcelo Rios, Andy Murray solo per citarne alcuni): un parterre de roi in perenne aggiornamento, accresciuto negli ultimi dodici mesi dagli inserimenti di Jelena Ostapenko (vincitrice del Roland Garros 2017) e di Carolina Wozniacki (vincitrice degli Australian Open 2018). Gli appassionati più giovani, ormai avvezzi alla formula “Next-gen”, saranno attratti dai nomi dei vari Chung, Coric, Tsitsipas e Rublev, tutti i professionisti emergenti più promettenti del circuito ATP passati da Santa Croce non molto tempo fa…

L’edizione 2018 del torneo internazionale juniores di Santa Croce – sponsorizzato TFL, NBS Morena Pelli, Tuscania Industria Conciaria, Morellino – si appresta come ogni anno ad aprire le porte al mondo, rafforzando allo stesso tempo il legame con il proprio territorio: alcune gare delle qualificazioni e dei primi turni del tabellone principale di disputeranno sui campi del Ct Pontedera, mentre i campi del Ct Villanova Empoli e del Ct Fornacette verranno utilizzati per gli allenamenti. L’ingresso sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione.