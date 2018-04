Novak Djokovic in campo a Monte Carlo in singolo e doppio

Novak Djokovic giocherà sia in singolo che in doppio nel torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

Il trentenne serbo tornerà in campo ad un evento che ha già vinto (e una delle città in cui vive) per cercare di ritrovare fiducia dopo le difficoltà fisiche.

Oltre a giocare in singolare, Djokovic gareggerà anche in doppio, al fianco del suo amico Filip Krajinovic, alla quale ha recentemente regalato un appartamento.