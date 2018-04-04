Italiani nei Future Copertina, Future

Italiani nel Circuito Future: I risultati del 04 Aprile 2018. Live dettagliato

04/04/2018 03:25 Nessun commento

USA USA F9 – $25,000 – Hard – 1° Turno
In attesa………



TUN Tunisia F13 – $15,000 – Terra – 1° Turno
Jaime Pulgar-Garcia ESP vs. Claudio Fortuna ITA 2 incontro dalle ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



TUR Turkey F13 – $15,000 – Terra – 1° Turno
Pietro Rondoni ITA [7] vs. Genaro Alberto Olivieri ARG ore 09:00

Il match deve ancora iniziare



EGY Egypt F12 – $15,000 – Hard – 1° Turno
Enrico Dalla valle ITA vs. Lucas Miedler AUT [2] 2 incontro dalle ore 12:30

Il match deve ancora iniziare



ITA Italy F6 – $25,000 – Terra – 1° Turno
Geronimo Espin Busleiman ARG vs. Cristian Carli ITA 2 incontro dalle ore 14:00

ITF Italy F6
G. Espin Busleiman
3
6
6
C. Carli
6
4
4
Vincitore: G. Espin Busleiman
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Walter Trusendi ITA vs. Jacopo Berrettini ITA 3 incontro dalle ore 14:00

ITF Italy F6
W. Trusendi
7
4
4
J. Berrettini
5
6
6
Vincitore: J. Berrettini
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Mike Loccisano GER vs. Giovanni Fonio ITA 3 incontro dalle ore 14:00

ITF Italy F6
M. Loccisano
3
2
G. Fonio
6
6
Vincitore: G. Fonio
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Gianluca Mager ITA vs. Samuel Bensoussan FRA 2 incontro dalle ore 14:00

ITF Italy F6
G. Mager
3
6
5
S. Bensoussan
6
3
7
Vincitore: S. Bensoussan
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Maciej Rajski POL vs. Luca Vanni ITA [5] 2 incontro dalle ore 14:00

ITF Italy F6
M. Rajski
3
6
L. Vanni
6
7
Vincitore: L. Vanni
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Tallon Griekspoor NED [1] vs. Nicolo Turchetti ITA 3 incontro dalle ore 14:00

ITF Egypt F12
K. Lozan [7]
2
1
F. Vilardo
6
6
Vincitore: F. Vilardo
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Riccardo Bonadio ITA vs. Antonio Massara ITA 3 incontro dalle ore 14:00

ITF Italy F6
R. Bonadio
40
6
0
5
A. Massara
40
3
6
4
Vincitore: R. Bonadio per ritiro
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Alexander Weis ITA vs. Hernan Casanova ARG [3] 2 incontro dalle ore 14:00

ITF Italy F6
A. Weis
4
5
H. Casanova
6
7
Vincitore: H. Casanova
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Marco Miceli ITA vs. Christian Lindell SWE [7] 3 incontro dalle ore 14:00

ITF Italy F6
M. Miceli
6
3
3
C. Lindell
4
6
6
Vincitore: C. Lindell
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