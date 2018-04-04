Italiani nel Circuito Future: I risultati del 04 Aprile 2018. Live dettagliato

USA F9 – $25,000 – Hard – 1° Turno
In attesa………
Tunisia F13 – $15,000 – Terra – 1° Turno
Jaime Pulgar-Garcia vs. Claudio Fortuna 2 incontro dalle ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
Turkey F13 – $15,000 – Terra – 1° Turno
Pietro Rondoni [7] vs. Genaro Alberto Olivieri ore 09:00
Il match deve ancora iniziare
Egypt F12 – $15,000 – Hard – 1° Turno
Enrico Dalla valle vs. Lucas Miedler [2] 2 incontro dalle ore 12:30
Il match deve ancora iniziare
Italy F6 – $25,000 – Terra – 1° Turno
Geronimo Espin Busleiman vs. Cristian Carli 2 incontro dalle ore 14:00
ITF Italy F6
G. Espin Busleiman
3
6
6
C. Carli
6
4
4
Vincitore: G. Espin Busleiman
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Espin Busleiman
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
C. Carli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
G. Espin Busleiman
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
C. Carli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
G. Espin Busleiman
2-3 → 3-3
G. Espin Busleiman
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. Carli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
G. Espin Busleiman
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Carli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Espin Busleiman
5-4 → 6-4
C. Carli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
G. Espin Busleiman
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
G. Espin Busleiman
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
G. Espin Busleiman
1-2 → 2-2
C. Carli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
G. Espin Busleiman
0-1 → 1-1
C. Carli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Espin Busleiman
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
G. Espin Busleiman
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
G. Espin Busleiman
3-1 → 3-2
C. Carli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
G. Espin Busleiman
1-1 → 2-1
C. Carli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
G. Espin Busleiman
0-0 → 1-0
Walter Trusendi vs. Jacopo Berrettini 3 incontro dalle ore 14:00
ITF Italy F6
W. Trusendi
7
4
4
J. Berrettini
5
6
6
Vincitore: J. Berrettini
Servizio
Svolgimento
Set 3
W. Trusendi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
W. Trusendi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
W. Trusendi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
W. Trusendi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
J. Berrettini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
J. Berrettini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
W. Trusendi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
W. Trusendi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
J. Berrettini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
W. Trusendi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 7-5
J. Berrettini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
W. Trusendi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
J. Berrettini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
W. Trusendi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
W. Trusendi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Mike Loccisano vs. Giovanni Fonio 3 incontro dalle ore 14:00
ITF Italy F6
M. Loccisano
3
2
G. Fonio
6
6
Vincitore: G. Fonio
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Fonio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
M. Loccisano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Fonio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
M. Loccisano
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
G. Fonio
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Loccisano
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
G. Fonio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Loccisano
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
G. Fonio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Loccisano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Gianluca Mager vs. Samuel Bensoussan 2 incontro dalle ore 14:00
ITF Italy F6
G. Mager
3
6
5
S. Bensoussan
6
3
7
Vincitore: S. Bensoussan
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Bensoussan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
G. Mager
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
S. Bensoussan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
G. Mager
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
S. Bensoussan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
G. Mager
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
S. Bensoussan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
G. Mager
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
S. Bensoussan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
G. Mager
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Bensoussan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
G. Mager
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
S. Bensoussan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
G. Mager
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-0 → 5-1
S. Bensoussan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
S. Bensoussan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
S. Bensoussan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Bensoussan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
G. Mager
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
S. Bensoussan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
G. Mager
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
S. Bensoussan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
G. Mager
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
S. Bensoussan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
G. Mager
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Maciej Rajski vs. Luca Vanni [5] 2 incontro dalle ore 14:00
ITF Italy F6
M. Rajski
3
6
L. Vanni
6
7
Vincitore: L. Vanni
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
0-6*
1*-6
2*-6
3-6*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
L. Vanni
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
M. Rajski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
L. Vanni
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Rajski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
L. Vanni
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Rajski
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Vanni
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
L. Vanni
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Rajski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Tallon Griekspoor [1] vs. Nicolo Turchetti 3 incontro dalle ore 14:00
ITF Egypt F12
K. Lozan [7]
2
1
F. Vilardo
6
6
Vincitore: F. Vilardo
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Vilardo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
F. Vilardo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
K. Lozan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Vilardo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
F. Vilardo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
K. Lozan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Riccardo Bonadio vs. Antonio Massara 3 incontro dalle ore 14:00
ITF Italy F6
R. Bonadio•
40
6
0
5
A. Massara
40
3
6
4
Vincitore: R. Bonadio per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Bonadio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
R. Bonadio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
R. Bonadio
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
R. Bonadio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Bonadio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-5 → 0-6
R. Bonadio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
A. Massara
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
A. Massara
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Bonadio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
R. Bonadio
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
A. Massara
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
R. Bonadio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
A. Massara
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Alexander Weis vs. Hernan Casanova [3] 2 incontro dalle ore 14:00
ITF Italy F6
A. Weis
4
5
H. Casanova
6
7
Vincitore: H. Casanova
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Weis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
H. Casanova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
A. Weis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
H. Casanova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
A. Weis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
H. Casanova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Weis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Weis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
H. Casanova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Weis
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
H. Casanova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
A. Weis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
A. Weis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Marco Miceli vs. Christian Lindell [7] 3 incontro dalle ore 14:00
ITF Italy F6
M. Miceli
6
3
3
C. Lindell
4
6
6
Vincitore: C. Lindell
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Miceli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
C. Lindell
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
M. Miceli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Miceli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
C. Lindell
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 2-5
C. Lindell
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
C. Lindell
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Miceli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Miceli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
C. Lindell
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
M. Miceli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
C. Lindell
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
M. Miceli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
M. Miceli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
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