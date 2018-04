Da San Marino – Coppa Davis: la Nazionale è partita per la Bulgaria

E’ partita questa mattina, alla volta di Plovdiv, in Bulgaria, la Nazionale biancazzurra che, da mercoledì a sabato, sarà impegnata nel Gruppo III (zona Europa) di Coppa Davis. La spedizione, guidata dal capitano Carlo Conti e dal direttore tecnico Giorgio Galimberti, è composta da Marco De Rossi, Antoine Barbieri, Tommaso Simoncini e dalla new entry Filippo Tommesani. De Rossi raggiungerà i compagni di squadra domani, dal momento che è approdato in finale al 47° Torneo Open Città di Riccione (montepremi 4000 euro), dove questo pomeriggio si giocherà il titolo contro il compagno di allenamenti alla San Marino Tennis Academy Federico Bertuccioli.

“Andiamo in Bulgaria con l’obiettivo del 5° o 6° posto – commenta Giorgio Galimberti -, per noi sarebbe un buon risultato. Ambire a qualcosa di più vorrebbe dire, obiettivamente, fare un vero e proprio exploit, perché ci sono Nazioni con una base tennistica molto più ampia della nostra. Abbiamo una squadra molto giovane, che va dal ’97 al 2001 e quindi abbiamo davanti un po’ di anni per lavorare su questa base. Personalmente sono molto contento: De Rossi a Riccione ha giocato molto bene e ha superato anche un giocatore di classifica superiore alla sua; Simoncini è in grande crescita, anche se ha deciso di non fare il tennista a tempo pieno; Barbieri è uscito da un anno di infortuni e finalmente sta meglio. Infine Tommesani è un ragazzo di Bologna, con passaporto sammarinese, un seconda categoria molto interessante”.

Domani è in programma il sorteggio dei due gironi, che si svolgeranno con la formula del round robin. Otto le squadre al via dell’Evento A, in scena a Plovdiv: oltre a San Marino e, ovviamente, Bulgaria, ci saranno le rappresentative di Monaco, Macedonia, Cipro, Islanda, Andorra e Albania. Dunque due gironi da quattro squadre, con spareggi in programma nella giornata di sabato.