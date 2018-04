Carreno Busta e la possibilità di rincontrare Zverev in Coppa Davis: “Sulla terrà sarà una partita diversa”

Pablo Carreno Busta ha trovato la migliore forma a Indian Wells e Miami. Lo spagnolo, arrivato in semifinale a Key Biscane dopo aver perso contro Alexander Zverev, non vede l’ora che inizi la stagione in terra battuta e in particolare alla Coppa Davis tra Spagna e Germania, dove può trovare il giovane tedesco.

Nelle dichiarazioni rilasciate, lo spagnolo è fiducioso: “Sulla terra sarà diverso. Sarà al meglio dei cinque set. Arriverò con più fiducia, dopo un buon torneo, ma sarà più stanco fisicamente”, ha detto il numero 19 del mondo. Per quanto riguarda il suo torneo a Miami, Carreno Busta è soddisfatto del livello di gioco espresso. “Ho fatto un torneo incredibile e devo credere che potrò essere sempre più volte nelle fasi finali.”

Luigi Calvo