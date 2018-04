Alexander Zverev a John Isner: “Mi alleno con te da quando avevo 14 anni. Grazie per avermi insegnato a giocare a tennis”

Alexander Zverev, 20 anni, è stato sconfitto nella finale dell’ATP Masters 1000 a Miami, di fronte al gigante americano John Isner, in un incontro in cui ha vinto il primo set e si è trovato a due game dal suo terzo titolo Masters 1000 in meno di un anno.

Alla fine dell’incontro, Zverev ha detto delle belle parole al gigante americano. “Ti meriti di essere il vincitore di questo Master 1000 dopo così tante finali perse. Penso che vincere qui sia molto speciale per te. Ci alleniamo insieme da quando avevo 14 anni. Grazie per avermi insegnato come giocare a tennis. È stato un onore per me essere in grado di allenarmi con te sin dalla tenera età “.

Luigi Calvo