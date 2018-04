Il pesce d’aprile più divertente: Federer e Nadal potrebbero giocare insieme a Wimbledon

Rafael Nadal e Roger Federer, che hanno debuttato insieme nella disciplina di doppio durante la Laver Cup – e con un successo – si stanno preparando a tornare a giocare il doppio insieme durante il torneo di Wimbledon. I due ex campioni dello slam londinese (Federer otto volte e Nadal per due) non hanno mai vinto il Grande Slam nella disciplina del doppio.

La notizia è arrivata questa domenica, 1 aprile, dal quotidiano britannico “Daily Express”, che ricorda anche i successi olimpici dei due campioni nella disciplina. Federer è stato campione olimpico nel 2008, al fianco di Stan Wawrinka e Nadal nel 2016, con il suo grande amico Marc Lopez.

Ovviamente questo è stato il pesce d’aprile più divertente secondo noi di Live Tennis.