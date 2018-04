Masters 1000 Miami: Primo successo in carriera in un torneo Masters 1000 per John Isner

Prima vittoria in carriera in un torneo Masters 1000

John Isner ha vinto questa sera il torneo Masters 1000 di Miami.

Il tennista americano ha sconfitto in finale Alexander Zverev con il risultato di 67 (4) 64 64 dopo 2 ore e 30 minuti di partita.

Per Isner si tratta del 13 esimo titolo in carriera, primo successo in un torneo Masters 1000.

Da segnalare che John dopo aver perso il primo set al tiebreak per 7 punti a 4, nel secondo parziale piazzava il break decisivo sul 4 pari (ai vantaggi dal 40-30), con il tedesco che sprecava la palla game con un doppio fallo.

Isner dal canto suo piazzava il break dopo aver conquistato il punto con un diritto vincente.

Nel game successivo, sul 5 a 4, l’americano annullava due palle break e alla seconda palla set a disposizione conquistava la frazione per 6 a 4.

Nel terzo set Zverev dopo essersi salvato sul 2 pari, annullando complessivamente quattro palle break, di cui tre consecutive, capitolava sul 4 pari quando cedeva a 15 il turno di battuta, commettendo nel corso del game un doppio fallo e un diritto in rete sulla palla break.

Nel gioco successivo Isner teneva a 0 il turno di battuta, piazzando anche due ace e conquistando in questo modo la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto



ATP Miami Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 7 4 4 John Isner [14] John Isner [14] 6 6 6 Vincitore: J. ISNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Isner 15-0 30-0 ace 4-5 → 4-6 A. Zverev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Isner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Isner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Isner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-5 → 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-4 → 4-5 J. Isner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Isner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 ace 1-1 → 2-1 J. Isner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Isner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 J. Isner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Zverev – J. Isner

02:29:47

10 Aces 18

6 Double Faults 2

67% 1st Serve % 69%

52/72 (72%) 1st Serve Points Won 54/66 (82%)

22/36 (61%) 2nd Serve Points Won 18/30 (60%)

10/12 (83%) Break Points Saved 3/3 (100%)

16 Service Games Played 16

12/66 (18%) 1st Return Points Won 20/72 (28%)

12/30 (40%) 2nd Return Points Won 14/36 (39%)

0/3 (0%) Break Points Won 2/12 (17%)

16 Return Games Played 16

74/108 (69%) Total Service Points Won 72/96 (75%)

24/96 (25%) Total Return Points Won 34/108 (31%)

98/204 (48%) Total Points Won 106/204 (52%)

5 Ranking 17

20 Age 32

Hamburg, Germany Birthplace Greensboro, NC, USA

Monte Carlo, Monaco Residence Tampa, FL, USA

6’6″ (198 cm) Height 6’10” (208 cm)

189 lbs (85 kg) Weight 238 lbs (108 kg

Right-Handed Plays Right-Handed

2013 Turned Pro 2007

8/4 Year to Date Win/Loss 2/6

0 Year to Date Titles 0

6 Career Titles 12

$7,315,277 Career Prize Money $12,901,262

Camillo Santini