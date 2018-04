Deborah Chiesa ko in finale a Pula, vince Minella

Finale amara per Deborah Chiesa nel torneo ITF da $25,000 di Santa Margherita di Pula. L’azzurra, classe 1996, si è dovuta arrendere di fronte alla maggior esperienza della lussemburghese Mandy Minella, ex n.66 WTA nel 2012, col punteggio di 6-3 7-6(7) in due ore e un minuto di gioco.

Per la nativa di Esch Alzette si tratta del tredicesimo titolo in carriera, il primo dal 2016. Sprofondata oltre la Top-300 (da lunedì sarà n.335), Minella cerca di racimolare punti in tornei del circuito minore per provare a rientrare al più presto nel tennis che conta, vale a dire nelle qualificazioni dei tornei WTA International e Premier.

Deborah Chiesa ha avuto le sue chance nell’incontro odierno, specialmente nella seconda frazione nella quale si è trovata avanti per 3-0 e poi per 4-2. E’ proprio nel sesto gioco che l’azzurra ha spento la luce, subendo la rimonta dell’avversaria che è riuscita a portarsi sul 5-4 con tre giochi consecutivi vinti senza particolare affanno.

Chiesa è tornata in carreggiata e, dopo aver trovato il game del cinque pari, ha trovato anche quello del 6-6, che le ha garantito il tiebreak: anche qui, tanto da recriminare per la giocatrice italiana che non ha sfruttato un set point sul 6-5 prima di cedere definitivamente.

Lorenzo Carini