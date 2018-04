Novak Djokovic compra un attico di lusso a Belgrado e offre la vecchia casa a Krajinovic

Uno degli sportivi più ricchi del mondo, Novak Djokovic … può fare qualsiasi cosa.

Questa settimana, la stampa serba ha rivelato che l’ex numero uno al mondo ha acquistato uno degli attici più lussuosi di Belgrado, nel centro della capitale della Serbia, del valore di mezzo milione di euro.

Il numero 12 ATP aveva un appartamento per la sua famiglia non lontano da questa nuova casa, che ha deciso di offrire a Filip Krajinovic, numero due serbo, con il quale mantiene un buon rapporto.

La sua nuova casa ha tre camere da letto, un ampio soggiorno, tre bagni, una sala da pranzo e un parcheggio privato per coloro che non devono cercare un posto nelle vicinanze.

Djokovic, che ha già vinto oltre 100 milioni di euro in premi in carriera, ha ancora case a Monte Carlo (residenza ufficiale e fiscale), Miami, Marbella e New York.

