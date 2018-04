Pericoli: “Tutti pensano solo al denaro, Federer di meno”

Lea Pericoli, ex leggenda del tennis italiano, ha dichiarato al quotidiano italiano “La Repubblica” l’attuale stato del tennis mondiale, che considera oggi fortemente influenzato dagli interessi economici, molto diversi dal tempo in cui ha giocato negli anni ’50 e 60.

“Tutto è cambiato. Oggigiorno, con le grandi racchette, i giocatori possono fare quello che vogliono. Ai miei tempi, con le racchette di legno, il tennis era molto meno potente e molto più tecnico e vario “, ha dichiarato la Pericoli.

La ex giocatrice italiana ammette la sua ammirazione per Federer. “Sono felice di vedere giocare qualcuno come Federer, che è il più vicino alla perfezione. Il suo tennis è bello, è elegante, si preoccupa per gli altri e ama aiutare gli altri. Non pensa solo al denaro, a differenza di quello che succede a tutti gli altri. Mi piace davvero Zverev, ma spero che non si perda e rovini tutto! “

Luigi Calvo