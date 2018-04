Coppa Davis 2018, Group I Asia/Oceania e America: i convocati

Venerdì 6 e sabato 7 aprile si giocheranno gli incontri di secondo turno del Group I di Coppa Davis per quanto riguarda le zone Asia/Oceania e America.

Cina-India e Pakistan-Uzbekistan, rispettivamente in campo a Tianjin sul cemento outdoor e Islamabad sull’erba outdoor, non destano particolare interesse. L’unico Top-100 impegnato sarà Denis Istomin, al quale spetterà il facile compito di affrontare una compagine priva di singolaristi e con un solo doppista ben classificato, vale a dire il numero 31 di specialità Aisam Qureshi, che probabilmente verrà schierato anche in singolare.

Dall’altra parte del globo, ecco tre incontri decisamente più interessanti, a partire da Argentina-Cile. A San Juan, sulla terra battuta indoor, l’albiceleste di Daniel Orsanic se la vedrà con la giovane formazione cilena, guidata dal n.65 ATP Nicolas Jarry.

Trasferta abbastanza agevole, almeno sulla carta, per il Brasile che sarà di scena a Barranquilla contro la Colombia, mentre la Repubblica Dominicana di Victor Estrella Burgos dovrebbe avere vita più che facile contro Barbados che, vista l’assenza del numero uno Darian King, sarà costretta a schierare tutti giocatori senza ranking.

CINA vs INDIA (Tianjin, cemento outdoor) – 2T Group I

Convocati Cina: Di Wu (245), Ze Zhang (252), Fajing Sun (NR), Mao-Xin Gong (D253), Yibing Wu (333)

Convocati India: Ramkumar Ramanathan (136), Sumit Nagal (218), Prajnesh Gunneswaran (246), Rohan Bopanna (D20), Leander Paes (D45)

PAKISTAN vs UZBEKISTAN (Islamabad, erba outdoor) – 2T Group I

Convocati Pakistan: Aisam Qureshi (D31), Aqeel Khan (1762), Muzammil Murtaza (1762), Heera Ashiq (NR), Shahzad Khan (NR)

Convocati Uzbekistan: Farrukh Dustov (D959), Denis Istomin (85), Sanjar Fayziev (370), Jurabek Karimov (579), Khumoyun Sultanov (905)

—————-

ARGENTINA vs CILE (San Juan, terra indoor) – 2T Group I

Convocati Argentina: Diego Schwartzman (16), Guido Pella (61), Nicolas Kicker (87), Maximo Gonzalez (D82), Guillermo Duran (D69)

Convocati Cile: Nicolas Jarry (65), Christian Garin (235), Gonzalo Lama (397), Marcelo Tomas Barrios Vera (447), Hans Podlipnik-Castillo (D46)

COLOMBIA vs BRASILE (Barranquilla, cemento outdoor) – 2T Group I

Convocati Colombia: Daniel Elahi Galan (286), Santiago Giraldo (288), Alejandro Gonzalez (316), Juan Sebastian Cabal (D18), Robert Farah (D22)

Convocati Brasile: Thiago Monteiro (125), Guilherme Clezar (231), Joao Pedro Sorgi (355), Marcelo Melo (D1), Marcelo Demoliner (D53)

REPUBBLICA DOMINICANA vs BARBADOS (Santo Domingo, cemento outdoor) – 1T Play-Offs

Convocati Repubblica Dominicana: Victor Estrella Burgos (152), Roberto Cid Subervi (421), Jose Olivares (909), Nick Hardt (D1328)

Convocati Barbados: Hadyn Lewis (NR), Xavier Lawrence (NR), Kaipo Marshall (NR), Damien Applewhaite (NR)

Lorenzo Carini