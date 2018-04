Coppa Davis 2018, Group I Europa/Africa: i convocati

Tra venerdì 6 e sabato 7 aprile si giocheranno i quattro incontri validi per il secondo turno del Group I di Coppa Davis riservato alla zona Europa/Africa.

Saranno ben nove i Top-100 impegnati: quattro di questi giocheranno sul cemento indoor di Mosca in Russia-Austria; si tratta dei padroni di casa Andrey Rublev, Karen Khachanov, Daniil Medvedev ed Evgeny Donskoy.

Troveremo, inoltre, Jiri Vesely e Dudi Sela in Repubblica Ceca-Israele, Joao Sousa in Svezia-Portogallo, Damir Dzumhur e Mirza Basic in Slovacchia-Bosnia.

REPUBBLICA CECA vs ISRAELE (Ostrava, terra indoor) – 2T Group I

Convocati Repubblica Ceca: Jiri Vesely (64), Adam Pavlasek (202), Vaclav Safranek (224), Lukas Rosol (241), Roman Jebavy (D55)

Convocati Israele: Dudi Sela (92), Edam Leshem (250), Yshai Oliel (618), Jonathan Erlich (D91)

SVEZIA vs PORTOGALLO (Stoccolma, cemento indoor) – 2T Group I

Convocati Svezia: Elias Ymer (133), Markus Eriksson (298), Mikael Ymer (407), Robert Lindstedt (D55)

Convocati Portogallo: Joao Sousa (80), Gastao Elias (106), Pedro Sousa (119), Joao Domingues (189)

SLOVACCHIA vs BOSNIA-HERZEGOVINA (Bratislava, terra indoor) – 2T Group I

Convocati Slovacchia: Lukas Lacko (104), Andrej Martin (121), Martin Klizan (140), Jozef Kovalik (141), Norbert Gombos (146)

Convocati Bosnia-Herzegovina: Damir Dzumhur (30), Mirza Basic (75), Tomislav Brkic (267), Nerman Fatic (748)

RUSSIA vs AUSTRIA (Mosca, cemento indoor) – 2T Group I

Convocati Russia: Andrey Rublev (34), Karen Khachanov (41), Daniil Medvedev (52), Evgeny Donskoy (88), Roman Safiullin (482)

Convocati Austria: Sebastian Ofner (142), Dennis Novak (205), Jurgen Melzer (583), Philipp Oswald (D49), Tristan Samuel Weissborn (D107)

Lorenzo Carini