WTA Miami: Successo finale di Sloane Stephens (Video)

Sloane Stephens si è aggiudicata questa sera il torneo WTA Premier Mandatory di Miami.

La tennista americana ha sconfitto in finale la lettone Jelena Ostapenko con il risultato di 76 (5) 61 dopo 1 ora e 32 minuti di partita.

Per la Stephens si tratta del sesto titolo in carriera nel circuito maggiore, il primo del 2018.

Da segnalare che Sloane nel primo set avanti per 5 a 3, subiva il controbreak nel decimo gioco (a 30).

Sul 5 pari l’americana toglieva nuovamente la battuta alla lettone ma nel game successivo, con un doppio fallo sulla palla break, perdeva a 30 il turno di battuta.

Nel tiebreak Sloane prendeva il controllo della partita e in un attimo si portava sul 6 a 2, prima di chiudere la frazione per 7 punti a 5.

Nel secondo set l’americana dopo aver perso il servizio nel primo game della frazione, metteva a segno un parziale di sei game consecutivi vincendo set e match per 6 a 1.

La partita punto per punto



WTA Miami Sloane Stephens [13] Sloane Stephens [13] 7 6 Jelena Ostapenko [6] Jelena Ostapenko [6] 6 1 Vincitore: S. STEPHENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-1 → 5-1 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 6-5 → 6-6 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-3 → 4-3 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Ostapenko 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Stephens 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-0 → 1-1 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

S. Stephens – J. Ostapenko

01:31:53

1 Aces 0

2 Double Faults 5

69% 1st Serve % 52%

25/44 (57%) 1st Serve Points Won 13/33 (39%)

11/20 (55%) 2nd Serve Points Won 14/31 (45%)

3/8 (38%) Break Points Saved 1/8 (13%)

10 Service Games Played 9

20/33 (61%) 1st Return Points Won 19/44 (43%)

17/31 (55%) 2nd Return Points Won 9/20 (45%)

7/8 (88%) Break Points Won 5/8 (63%)

9 Return Games Played 10

36/64 (56%) Total Service Points Won 27/64 (42%)

37/64 (58%) Total Return Points Won 28/64 (44%)

73/128 (57%) Total Points Won 55/128 (43%)

12 Ranking 5

25 Age 20

Plantation, FL, USA Birthplace Riga, Latvia

Ft. Lauderdale, FL, USA Residence Riga, Latvia

5′ 7″ (1.70 m) Height 5′ 10″ (1.77 m)

135 lbs. (61 kg) Weight 150 lbs. (68 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro (2012)

3/4 Year to Date Win/Loss 4/7

0 Year to Date Titles 0

5 Career Titles 2

$8,431,310 Career Prize Money $5,266,739