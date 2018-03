Challenger Alicante: Il Tabellone Principale. Sono ben sei gli azzurri al via

Challenger Alicante | Terra | $43.000

(1) Carballes Baena, Roberto vs Rubin, Noah

Lopez Perez, Enrique vs Arnaboldi, Andrea

Viola, Matteo vs Qualifier

Qualifier vs (7) Giannessi, Alessandro

(4) de Minaur, Alex vs Ojeda Lara, Ricardo

(WC) Boluda-Purkiss, Carlos vs Kolar, Zdenek

Marti, Javier vs Almagro, Nicolas

(WC) Zapata Miralles, Bernabe vs (5) Granollers, Marcel

(8) De Schepper, Kenny vs Munar, Jaume

(WC) Andujar, Pablo vs Oliveira, Goncalo

Auger-Aliassime, Felix vs (WC) Davidovich Fokina, Alejandro

Andreozzi, Guido vs (3) Travaglia, Stefano

(6) Vatutin, Alexey vs Balazs, Attila

Martinez, Pedro vs Qualifier

Giustino, Lorenzo vs Taberner, Carlos

Qualifier vs (2) Cecchinato, Marco