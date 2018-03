Challenger Marbella: Secondo titolo in carriera nel circuito challenger per Stefano Travaglia (Video)

Stefano Travaglia ha vinto questo pomeriggio il torneo challenger di Marbella.

Il 25enne di Ascoli Piceno, numero 123 del ranking mondiale e settimo favorito del tabellone, nella sua seconda finale challenger in carriera (dopo Ostrava 2017 quando poi vinse il titolo), ha sconfitto in maniera netta in finale l’argentino Guido Andreozzi, numero 198 del ranking mondiale.

Per Travaglia è il secondo titolo del circuito challenger conquistato in carriera.

Challenger Marbella | Terra | e43.000 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [7] Stefano Travaglia vs Guido Andreozzi



CH Marbella Stefano Travaglia [7] Stefano Travaglia [7] 6 6 Guido Andreozzi Guido Andreozzi 3 3 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 5-3 → 6-3 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 5-2 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 6-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 S. Travaglia 15-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

5 Aces 43 Double Faults 153% 1st Serve % 64%21/28 (75%) 1st Serve Points Won 23/37 (62%)17/25 (68%) 2nd Serve Points Won 9/21 (43%)1/1 (100%) Break Points Saved 3/6 (50%)9 Service Games Played 914/37 (38%) 1st Return Points Won 7/28 (25%)12/21 (57%) 2nd Return Points Won 8/25 (32%)3/6 (50%) Break Points Won 0/1 (0%)9 Return Games Played 938/53 (72%) Total Service Points Won 32/58 (55%)26/58 (45%) Total Return Points Won 15/53 (28%)64/111 (58%) Total Points Won 47/111 (42%)

